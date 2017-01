Zece lucruri pe care le facem greşit în fiecare zi

De la spălatul mâinilor până la statul pe scaun, lucruri banale pe care le facem zilnic pot să crească riscul apariţiei bolilor şi, pe termen lung, să scadă speranţa de viaţă, dacă nu sunt realizate corect. De la spălatul pe dinţi şi până la exerciţiile fizice, toţi avem obiceiuri pe care le repetăm zilnic, însă doar pentru că facem lucrurile într-un anumit fel, în fiecare zi, nu înseamnă că o facem corect.

Pe lista cu cele mai frecvente greşeli pe care le facem zilnic şi modul în care am putea să le îmbunătăţim se află, în primul rând, respiratul. Respirăm de aproximativ 17.000 de ori în fiecare zi şi totuşi s-ar putea să o facem greşit. Experţii recomandă să inspirăm mai rar şi mai adânc. Respiraţia diafragmatică sau abdominală ajută la reducerea stresului, scade tensiunea şi îmbunătăţeşte performanţele sportive, ajutând la creşterea rezistenţei şi scăderea oboselii. Marea majoritate a oamenilor respiră costal, toracic, dar îmbunătăţirea acestui proces ne poate face să ne simţim mai bine şi să fim mai odihniţi.

Pe locul 2 se află spălatul pe dinţi. Oamenii de ştiinţă susţin că nu este recomandat să ne spălăm pe dinţi imediat după ce am băut sau am mâncat alimente sau băuturi acide, pentru că nu am face decât să ajutăm acizii să atace smalţul. În schimb, ar trebui să aşteptăm jumătate de oră sau să ne clătim pur şi simplu gura cu apă rece. În general, e recomandat să ne spălăm pe dinţi câte două minute, de fiecare dată, cu o periuţă moale, care să nu deterioreze dinţii sau gingiile. Apoi, spălatul părului cu şampon de prea multe ori pe săptămână poate să aibă mai multe efecte negative decât pozitive. Şamponarea excesivă înlătură sebumul, un ulei important secretat de glandele sebacee, fapt care ar putea să facă părul mai gras decât era. În cazul înlăturării sebumului, glandele sebacee compensează şi produc mai mult decât este cazul. În altă ordine de idei, s-ar putea să stăm prea mult în baie. Un duş fierbinte de 20 de minute usucă pielea, consumă aproximativ 65 de litri de apă şi înlătură multe din bacteriile bune.

Mitul că bărbieritul frecvent ar face părul să crească mai gros şi mai des nu este adevărat, susţin cercetătorii. Este recomandat să ne pregătim pielea folosind creme şi tehnicile potrivite de hidratare şi încălzire, pentru că lama poate să strice aspectul pielii de pe faţă sau picioare. În final, experţii recomandă bărbieritul noaptea şi nu dimineaţa, înainte să ieşim din casă, pentru că procesul lasă faţa foarte sensibilă. Conform studiilor, doar 5% dintre americani se spală corect pe mâini, aşa că sunt şanse destul de mari să facem parte din categoria celor care greşesc. Deşi instrucţiunile par foarte simple, recomandarea fiind să folosim apă caldă şi săpun şi să ne frecăm mâinile între ele timp de 20 de secunde, procesul implică multe detalii de care s-ar putea să nu ţinem cont. Spre exemplu, săpunurile antibacteriene folosesc substanţe ca triclosanul (în săpunurile lichide) sau triclocarbanul (în cele solide), ce pot provoca rezistenţă la antibiotice şi chiar dezechilibre hormonale, iar studiile arată că săpunurile antibacteriene nu sunt mai eficiente decât cele normale în prevenirea bolilor. În ultimul rând, uscarea mâinilor trebuie să dureze minimum 15 secunde, dacă folosim prosoape de hârtie, sau 45 de secunde, dacă folosim un uscător electric.

Mitul conform căruia mâncatul micului dejun în fiecare zi previne îngrăşarea este fals. Se pare că mâncăm prea multă carne şi produse de tip fast-food, care, consumate în exces, sunt dăunătoare. Experţiii avertizează şi asupra vitezei cu care mâncăm. Aparent, dacă mâncăm prea repede, putem să blocăm anumite semnale chimice naturale ale organismului şi să consumăm mai mult decât este cazul, ceea ce duce la un risc ridicat de obezitate. Şi stretchingul, întinderea înainte de exerciţii, ar putea să fie dăunător, în loc să ajute, din cauza faptului că slăbeşte temporar muşchii şi, aparent, nu reduce nici febra musculară. Cât despre exerciţii în sine, se pare că ridicatul unor greutăţi mai uşoare, de mai multe ori, nu ajută la slăbit mai mult decât exerciţiile care implică puţine repetări cu greutăţi mai grele, iar exerciţiile fizice în exces, în special ridicatul greutăţilor, nu ajută la slăbit deloc. Totodată, experţii recomandă evitarea exerciţiilor fizice zilnice, trei sau patru sesiuni pe săptămână fiind suficiente.

Cercetătorii recomandă curăţarea maşinii de spălat, care ar putea să aibă urme de E. coli sau materii fecale, din cauza rezidurilor de pe haine şi în special de pe lenjerie. O altă greşeală frecventă este legată de separarea hainelor în suficiente categorii şi spălarea lor conform instrucţiunilor sau încărcarea maşinii de spălat cu prea multe sau prea puţine haine, fapt care afectează şi calitatea spălării şi buna funcţionare a aparatului.

Statul pe scaun mai mult de câteva ore pe zi poate să scurteze semnificativ speranţa de viaţă prin creşterea riscului de îmbolnăvire de diabet sau de boli cardiovasculare. Chiar şi în cazul persoanelor care fac mişcare zilnic, statul pe scaun la birou are aceleaşi efecte negative asupra sănătăţii. Oamenii de ştiinţă recomandă birouri la care se stă în picioare sau ridicarea de pe scaun la fiecare ocazie pe care o avem. Dormim aproape o treime din viaţă, aşa că am putea crede că nu avem cum să greşim. Totuşi, conform cercetărilor, peste 70 de milioane de americani nu respectă toate recomandările legate de somn, fapt care le-ar putea afecta memoria, capacitatea de a învăţa, creativitatea, productivitatea şi abilităţile emoţionale. Numărul de ore pe care ar trebui să le dormim în fiecare seară este afectat de numeroşi factori, ca vârsta, sexul, activitatea pe care urmează să o desfăşurăm etc. Oamenii de ştiinţă afirmă că dormitul mai puţin, dar şi mai mult decât necesarul organismului creşte riscul apariţiei problemelor de sănătate şi, pe termen lung, scade speranţa de viaţă. Cercetătorii recomandă exerciţiile fizice, oprirea telefoanelor mobile şi autosugestia, păcălirea organismului că e obosit, înainte de culcare.