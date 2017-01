Zece nume noi în lotul CS Tomis

Cu trei zile înaintea debutului Ligii Naţionale de handbal feminin, CS Tomis Constanţa şi-a prezentat achiziţiile pentru noul sezon. Faţă de campionatul trecut, în lotul grupării de pe litoral au apărut zece nume noi, mai mult din jumătate din jucătoarele pe care antrenorul Dumitru Muşi le are la dispoziţie. În schimb, au plecat doar patru jucătoare, astfel că CS Tomis pare întărită. “Am pierdut puţin din omogenitate, dar la turneul de la Vîlcea echipa a demonstrat că încearcă să formeze un grup strîns, o familie şi că pot suplini absenţele. Va fi un campionat dificil, pentru că şi alte echipe s-au întărit. Obiectivele pentru acest sezon sunt clasarea în locurile 3-5 şi un parcurs cît mai lung în Challenge Cup. Este greu să fac comparaţii faţă de echipa din campionatul anterior, dar jucătoarele nou venite au calităţi şi depinde de ele şi de relaţia din cadrul echipei pentru a deveni certitudini“, a declarat Muşi. Principalul finanţator, Gheorghe Slabu a ridicat “potul“ european, vorbind despre cîştigarea trofeului. “Dacă anul trecut am jucat finala Challenge Cup, dar am pierdut, de ce să nu încercăm să o cîştigăm de această dată. Sunt încîntat de randamentul dat în turneele de pregătire, am încredere în acest lot tînăr şi sper să convingă şi în campionat“, a spus Slabu. La conferinţa de presă în care au fost prezentate achiziţiile au participat şi directorul executiv Traian Bucovală, directorul DSJ Constanţa, Elena Frîncu şi antrenorul secund Ion Puşcaşu.

În etapa de debut, CS Tomis va da piept duminică, de la ora 11.00, cu Oltchim Rîmnicu Vîlcea, principala candidată la titlu. Antrenorul constănţean nu le va putea folosi pe Jerebie, Cazacu şi Busuioceanu, toate accidentate. Conducerea clubului mizează însă pe sprijinul publicului, mai ales că intrarea în Sala Sporturilor este liberă.