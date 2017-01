Zece persoane arestate în cazul fraudelor cu maşini de lux

Magistraţii Tribunalului Bucureşti au emis, ieri după-amiază, mandate de arestare preventivă pentru o perioadă de 29 de zile pe numele a nouă persoane implicate în cazul fraudelor cu maşini de lux. Printre cele nouă persoane se află şi cetăţeanul britanic Lee Wilkins, fost manager la Vodafone România care este acuzat pentru comiterea infracţiunii de înşelăciune şi fals în declaraţii. Marţi dimineaţă în jurul orei şase dimineaţa, s-au efectuat 14 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Prahova, Ilfov, Dâmboviţa şi Teleorman. Acţiunea a fost demarată de ofiţerii Serviciului Furturi de Autovehicule din cadrul Poliţiei Capitalei, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi cu ajutorul ofiţerilor Serviciului Român de Informaţii. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2010-2011, membrii grupării au cumpărat maşini în leasing, pe care le dădeau unei persoane care făcea o copie după cheie şi după acte pe care ulterior le falsifica. Maşinile erau apoi furate şi vândute în Orientul Mijlociu, respectiv în Siria, Irak, Turcia, Kuweit şi Egipt. Membrii grupării declarau maşina ca fiind furată la Serviciul Furturi Auto din cadrul Poliţiei Capitalei şi Serviciul de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Prahova, iar banii erau recuperaţi de la asigurare.

GĂSITĂ DUPĂ 16 ANI Cinci autoturisme au fost vândute în acest fel, respectiv Porsche, Porsche Cayenne, Porsche Carrera, Audi Q7 şi Toyota Land Cruiser. Totodată, la audieri au fost chemaţi şi preşedintele Astra Asigurări, Radu Mustăţea şi alţi doi angajaţi ai companiei, precum şi un angajat al UniCredit Leasing. “În calitate de reprezentant al Astra, am prezentat informaţii despre un Porsche Cayenne, achiziţionat în leasing de un cetăţean britanic, fost manager la Vodafone România, care, ulterior, a reclamat furtul vehiculului şi plata despăgubirilor. Astra, în calitate de asigurător, a plătit suma de 83.600 euro pentru poliţa încheiată de firma de leasing. Astra s-a constituit deja parte civilă şi vrea să recupereze suma plătită ca despăgubire pentru aşa-zisul furt al vehiculului“, a declarat Radu Mustăţea. Totodată directorul departamentului Daune din cadrul Astra Asigurări, Răzvan Ieremia, a declarat în cursul zilei de ieri că Poliţia a găsit un autoturism care a fost dat ca fiind fuirat în urmă cu 16 ani. \"Am primit o avizare de la Poliţie că o maşină pe care Astra a plătit-o în 1994 a fost găsită în 2010 în Kazahstan şi adresa Poliţiei ne invita să mergem să recuperăm autoturismul din Kazahstan. Era vorba de o maşină Mercedes plătită de Astra cu 14.000 de dolari. Iată că după aproape 20 de ani am putea să recuperăm bunul, dacă mai e ceva din el\", a precizat Răzvan Ieremia. Purtătorul de cuvânt al Poliţiei Capitalei, cms şef Diana Sarca, a declarat că poliţiştii continuă cercetările în acest caz pentru a stabili cu exactitate împrejurările în acre se comiteau infracţiunile şi a adăugat că până în prezent nu a fost identificată nicio maşină din cele declarate ca fiind furate.