Zece puncte avans pentru AS Pelinu

Duminică a avut loc etapa a 9-a din Liga a VI-a la fotbal, în care liderul Seriei Nord, Sportul Tortoman, a obținut o remiză prețioasă pe terenul celei de-a treia clasate, Recolta Nicolae Bălcescu. Sportul Tortoman mai are doar trei puncte avans față de Viitorul Cuza Vodă. În schimb, AS Pelinu s-a distanțat la 10 puncte în fruntea Seriei Sud, după ce au fost eliminate din clasament rezultatele echipei Sacidava Aliman, care s-a retras din campionat. E drept, Fulgerul Chirnogeni are două meciuri mai puțin disputate comparativ cu liderul.

Iată rezultatele înregistrate în etapa a 9-a:

SERIA NORD:

Pescărușul Gârliciu - Dunărea Ciobanu 3-1

Viitorul Cuza Vodă - Ulmetum Pantelimon 4-1

Speranța II Castelu - Pescarul Ghindărești 6-1

Gloria Seimeni - Înfrățirea Cogealac 8-5

Dacia Mircea Vodă - Steaua Speranței Siliștea 3-2

Recolta Nicolae Bălcescu - Sportul Tortoman 1-1

Clasament: 1. Sportul Tortoman 23p; 2. Viitorul Cuza Vodă 20p; 3. Recolta Nicolae Bălcescu 18p/8j.

SERIA SUD:

Flacăra Viișoara - Luceafărul Amzacea 4-1

Viitorul Cobadin - Trophaeum Adamclisi 2-2

AS Independența - Voința Cochirleni 3-4

AS Pelinu - ITC 5-2

Danubius Rasova - Fulgerul Chirnogeni 4-1

AS Bărăganu a stat, pentru că Sacidava Aliman s-a retras din campionat. Conform regulamentului, toate rezultatele înregistrate în partidele jucate până acum de Sacidava au fost anulate. Campionatul din Seria Sud continuă cu doar 11 formații.

Clasament: 1. AS Pelinu 25p; 2. Fulgerul Chirnogeni 15p/7j; 3. AS Independența 14p.

CURSURI PENTRU ARBITRI DE FOTBAL

Asociația Județeană de Fotbal Constanța și Comisia Județeană de Arbitri anunță că au început Cursurile pentru formarea arbitrilor de fotbal, la Constanța și la Medgidia. Doritorii, care trebuie să aibă vârsta minimă de 14 ani, încă se mai pot înscrie la sediul Asociației Județene de Fotbal, din strada Ion Bănescu nr. 2. Persoană de contact pentru Constanța: Dumitru Momescu (0732-655.983), secretar CJA Constanța. Persoană de contact pentru Medgidia: Niculaie Micu (0744-563.204). Cursurile sunt gratuite și se desfășoară în fiecare joi, de la ora 18.30, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța, sala mică, și în fiecare vineri, de la ora 18.00, la Școala Generală nr. 1 „Constantin Brâncuși” din Medgidia, strada Kemal Agiamet nr. 26.