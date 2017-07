Zece răniți, sâmbătă, la tradiționalele curse cu tauri și alergători de la Pamplona

Zece participanți la cursele cu tauri din orașul spaniol Pamplona au fost răniți sâmbătă în a doua zi a festivalului San Fermin, a anunțat guvernul regional. Cinci americani, trei spanioli și doi francezi, toți bărbați, au fost aduși la camerele de gardă după ce au participat în cursul dimineții la tradiționalul ''encierro'' (cursa cu tauri și alergători), unde sute de participanți aventuroși aleargă în fața a 12 tauri pe străzile înguste ale orașului din nordul Spaniei. Printre răniți, doi americani, de 22 și 35 de ani, care au fost împunși cu coarnele, cel mai tânăr dintre ei grav. Ceilalți au suferit diferite leziuni, unii rănindu-se în timp ce au căzut pe trotuarele devenite alunecoase după ploaie. Imaginile de la cursă transmise de televiziuni arată un bărbat împuns de un taur de luptă, târât câțiva metri, apoi călcat în picioare într-unul din virajele traseului de peste 800 de metri. Crucea Roșie spune că a tratat 77 de persoane la sfârșitul cursei, inclusiv pentru leziuni minore. Cursa a durat mai mult decât de obicei, patru minute, unul dintre cei șase tauri de luptă întorcându-se din drum. Cu o zi înainte, prima cursă din festival s-a soldat cu patru răniți, trei fiind împunși cu coarnele, dintre care unul grav, un spaniol de 46 de ani.

Sărbătorile de San Fermin (dedicate Sfântului Fermin, patronul orașului Pamplona) atrag în fiecare an sute de mii de vizitatori din întreaga lume veniți să se amuze și să asiste — chiar să participe — la periculoasele alergări în fața taurilor. Participanții se îmbracă în alb, poartă în jurul gâtului eșarfe roșii și aleargă în fața celor 12 tauri pe un traseu stradal format în cartierul vechi al orașului. Animalele sunt aduse de la crescătorul de vite Cebada Gago din Andaluzia, renumit pentru agresivitatea taurilor săi, care se fac "vinovați" de cele mai multe accidentări din istoria acestor curse celebre, organizate în fiecare an, timp de o săptămână, în cadrul Festivalului San Fermin. La curse poate participa oricine are peste 18 ani, dar autoritățile reamintesc că rănirile sunt frecvente și că există uneori decese — 15 din 1911, ultimul în 2009. În 2016, 87 de persoane au fost rănite, dintre care 12 au fost împunse.

Sărbătoarea curselor cu tauri din Pamplona s-a desfășurat pentru prima oară în forma actuală în 1922. Ea a fost adusă în atenția lumii de scriitorul american Ernest Hemingway, care a ajuns acolo pentru prima oară în 1923 și a fost cucerit de sărbătoare, pe care a considerat-o un adevărat carnaval.