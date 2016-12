Zece zile de emoţii pentru FC Farul

Retrogradată în liga secundă din punct de vedere matematic, FC Farul nu a renunţat la visul de a evolua şi în sezonul viitor pe prima scenă a fotbalului românesc. Speranţele constănţenilor se leagă de deciziile administrative ale Federaţiei Române de Fotbal şi ale Ligii Profesioniste de Fotbal, care ar putea retrograda mai multe echipe care nu au respectat regulamentele fotbalistice. Prima “ţintă” este FC Argeş, grupare al cărei patron, Cornel Penescu, este anchetat pentru coruperea mai multor arbitri şi observatori la meciurile din acest sezon. “Articolul 60 din regulament spune clar: FC Argeş trebuie retrogradată”, au susţinut conducătorii Farului. În cazul unei decizii dure, locul 15 ar asigura menţinerea în Liga I, motiv pentru care constănţenii şi-au propus să obţină maximum de puncte în cele trei etape rămase şi să depăşească pe Gaz Metan Mediaş în clasament. Chiar dacă FRF nu a luat în discuţie cazul “FC Argeş”, o hotărîre trebuie luată pînă la începutul lunii iulie, cînd trebuie omologat clasamentul final şi anunţate la UEFA echipele care vor participa în cupele europene. “Decizia va aparţine comisiilor de specialitate, dar am prefera ca pînă atunci să fie luată şi o hotărîre judecătorească pentru că am avea mai multe probe”, a spus Ionuţ Lupescu, directorul general al FRF.

Formaţia de pe litoral ar putea rămîne în prima ligă chiar şi de pe locul 16, mai multe cluburi fiind în pericol să nu primească licenţa de club profesionist, ceea ce ar echivala cu retrogradarea. “Sînt cîteva cluburi care au probleme în obţinerea acestei licenţe, dar deciziile Comisiei de Primă Instanţă sînt atacabile prin apel pînă la data de 25 mai. O decizie definitivă se va lua pe 29 mai, cînd vom anunţa în cadrul unei conferinţe de presă hotărîrile luate”, a declarat Viorel Duru, Directorul Comisiei de Licenţiere din cadrul FRF.

O treia variantă o reprezintă o decizie favorabilă din partea Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne în cazul “Nocturna”. Cu o victorie la “masa verde”, cu 3-0, în meciul cu Poli Iaşi, constănţenii s-ar apropia la doar trei puncte de ieşeni şi ar putea spera să urce încă două locuri în clasament pînă la finalul sezonului.

Alibec nu vrea la juniorii lui Inter Milano

După ce impresarul Ioan Becali a anunţat că are o ofertă de 1,5 milioane de euro pentru Denis Alibec din partea campioanei Italiei, Internazionale Milano, clubul de pe litoral şi atacantul constănţean au declarat că nu au cunoştinţă despre acest lucru. Mai mult, Alibec a mărturisit că nu este dispus să meargă la Milano pentru a juca la juniorii lui Inter. “Nu ştiu nimic despre vreo ofertă. Am văzut şi eu în presă, dar pe mine nu m-a anunţat nimeni, mai ales că nu am contract de impresariat de Ioan Becali. Oricum, sînt cam tînăr pentru a pleca la o echipă din străinătate şi mi-aş dori să mai rămîn la FC Farul măcar un an. În plus, nu vreau să merg la juniorii lui Inter, pentru că în ţară am ocazia să joc într-o echipă de prima ligă”, a spus Alibec, care se află în Franţa, cu naţionala Under 19 a României la un turneu de calificare. În aceste condiţii, declaraţia făcută de Becali pare mai degrabă o strategie pentru a-l determina pe atacantul Farului să semneze un contract de impresariat, existînd zvonuri că fostul antrenor al constănţenilor, Ion Marin, a făcut presiuni asupra jucătorului în acest sens.