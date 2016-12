Zeci de animale arse de vii

INCENDIU DEVASTATOR. Câteva zeci de capre şi porci au murit, ieri, în urma unui incendiu de proporţii care a cuprins un adăpost de animale din localitatea constănţeană Topraisar. Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea“ spun că, în jurul orei 13.00, au fost alertaţi prin 112 de mai mulţi localnici din Topraisar care au văzut grajdul arzând. „Eram în grădină şi am auzit trosnind aici, în spatele grajdului. Când m-am apropiat, am simţit căldură şi am văzut că iese fum. Am strigat la nevasta mea să vină şi am intrat în grajd. Am încercat să scoatem cât mai multe animale, dar focul s-a extins foarte repede“, a declarat Nicolae Bălăceanu, de 53 de ani, unul dintre vecinii care a sărit în ajutorul păgubitului. „Am văzut fum şi când am ajuns aici erau deja câţiva vecini în curte. Am mers în spate să scoatem caprele, însă focul era prea puternic, aşa că am mers în partea din faţă a grajdului, unde erau porcii. Am spart uşa cu un topor, iar când am reuşit să o deschid, doar scroafa mai era în picioare şi trei purcei, iar unu dintre ei a murit la scurt timp după ce i-am salvat din pârjol”, a povestit Emilian Hanganu, pompier la Staţia Chirnogeni, vecin cu proprietarul animalelelor.

NEGLIJENŢĂ. La scurt timp după izbucnirea incendiului, vecinii au reuşit să îl găsească şi pe proprietarul grajdului care plecase să îşi repare maşina. „M-au anunţat că mi-a luat foc adăpostul de animale. Când am ajuns, o parte din animale erau scoase. Din păcate, nu am mai apucat să salvăm prea multe dintre ele. Aveam 90 de capre şi am scos din flăcări doar 45. Am mai pierdut şi opt purcei şi mai multe găini. Din fericire, am putut să scoatem vacile la timp“, a declarat Gheorghe Rusu, de 52 de ani, proprietarul grajdului. În ajutorul oamenilor, ISU „Dobrogea“ a trimis trei autospeciale, două de la Staţia Techirghiol şi una de la Staţia Tuzla. Alertaţi de incendiu, pentru stingerea flăcărilor au intervenit şi pompierii de la baza militară de la Topraisar. Pompierii au reuşit să stingă flăcările în mai puţin de o oră. În urma cercetărilor efectuate, anchetatorii au stabilit că flăcările au izbucnit de la un foc lăsat să ardă nesupravegheat în apropierea adăpostului. Prejudiciul a fost evaluat la aproape 35.000 de lei, iar cercetările sunt continuate în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor care au dus la producerea incendiului.