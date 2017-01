Zeci de arme şi sute de mii de cartuşe, descoperite la frontieră

Poliţiştii de frontieră au descoperit, în primele şapte luni ale anului, peste 70 de arme şi 505 mii cartuşe şi au întocmit 94 de dosare penale pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. În perioada 1 ianuarie - 31 iulie, au fost confiscate 74 de arme şi 505.271 cartuşe, în timp ce în perioada similară a anului trecut, numărul armelor a fost mai mare - 110, iar cel ar cartuşelor mai mic - 19.766. Potrivit Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră (IGPF), 81% din armele pentru care deţinătorii nu posedă documentele necesare la trecerea frontierei sînt neletale (de autoapărare), mărcile \"preferate\" fiind Ekol, Grizzly şi Blow. În topul armelor sînt situate pistoalele cu gaze, urmate de pistoalele şi puştile cu aer comprimat (peste 80%), în două treimi din cazuri calibrul acestora fiind de nouă milimetri. 90% din deţinătorii ilegali au fost români, restul provenind din Portugalia, Italia, Republica Moldova, Germania, SUA, Turcia, Ucraina, Slovacia, Anglia, Spania şi Israel. Potrivit poliţiştilor de frontieră, cei depistaţi au declarat că cunoşteau prevederile legale în domeniu şi că armamentul şi muniţia depistate asupra lor au fost achiziţionate pentru autoapărare (în cazul cetăţenilor români) sau pentru a fi folosite în cadrul acţiunilor de vînătoare la care erau invitaţi (în cazul cetăţenilor străini). Principalele descoperiri au fost înregistrate în punctele de trecere a frontierei, în special cele de la graniţa cu Bulgaria (72% din cazuri) şi în aeroporturi (în principal Punctul de Trecere a Frontierei \"Henri Coandă\").

Capturarea lui Viktor Bout

În luna martie a acestui an, poliţiştii de frontieră din cadrul Direcţiei de Combatere a Infractionalităţii Transfrontaliere au contribuit decisiv la prinderea lui Viktor Bout, unul dintre cei mai mari traficanţi de armament din lume. În cadrul acţiunilor realizate cu anchetatorii de la Drug Enforcement Administration (DEA) din SUA, veniţi la Bucureşti, poliţiştii de frontieră români au stabilit mai multe variante de acţiune pentru prinderea lui Bout, despre care existau informaţii că ar fi interesat să se întîlnească cu nişte \"beneficiari de armament\", cetăţeni străini, inclusiv în România. În acest sens, sub coordonarea procurorilor au fost monitorizate discuţiile purtate între Bout, unul dintre \"locotenenţii\" săi şi investigatorii sub acoperire cu privire la efectuarea unui transport de arme în Columbia, în valoare de cinci milioane de dolari, încercîndu-se, totodată, \"atragerea\" lui în România pentru a fi reţinut. Probele obţinute în urma activităţilor informativ - operative desfăşurate în România, cu sprijinul Poliţiei de Frontieră Române, au condus la arestarea, la Bangkok, şi incriminarea lui Viktor Bout pentru conspiraţie şi asociere în vederea traficării ilegale de armanent către organizaţii teroriste străine.