Zeci de colete cu jucării, făcute scrum

Pompierii constănţeni au intervenit, vineri, pentru stingerea flăcărilor care au cuprins o autoutilitară marca Iveco, care staţiona în faţa sediului societăţii Elvila, pe drumul ce leagă localităţile Constanţa şi Ovidiu. Incendiul a izbucnit în jurul prânzului iar şoferul maşinii, înmatriculată B 12 XGU, a sunat la 112 pentru a cere ajutor. Două autospeciale ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea“ au ajuns în zonă iar intervenţia a durat mai bine de jumătate de oră dar pompierii nu au mai putut salva mare lucru autoutilitara fiind făcută scrum. Şoferul maşinii, Ionuţ Povară spune că a coborât din autoutilitară cu doar câteva minute înainte de izbucnirea incendiului. „Mă duceam spre un magazin să las nişte colete. Am auzit că a pornit claxonul şi m-am întors să vad ce se întâmplă. M-am apropiat şi am văzut că toată cabina era cuprinsă de flăcări. Am încercat să i-au stingătorul însă nu am mai apucat să fac nimic. Flăcările ieşeau prin bord şi topiseră deja volanul. Nu ştiu de la ce a luat foc pentru că maşina este nouă. A fost cumpărată în urmă cu trei luni şi abia dacă avea 50.000 de kilometri parcurşi“, a declarat şoferul maşinii. Autoutilitara aparţine firmei bucureştene Star Transport Curier şi era încărcată cu 35 de colete cu jucării care s-au transformat în scrum. Din primele cercetări efectuate de pompieri în acest caz, s-a stabilit că autoutilitara a luat foc cel mai probabil din cauza unui scurt circuit la instalaţia electrică a maşinii.