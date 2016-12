Zeci de constănţeni păgubiţi cu peste 100.000 de lei

Şi-au umplut buzunarele cu bani după ce au păcălit mai mulţi constănţeni. Este vorba despre mai mulţi escroci care au obţinut peste 100.000 de lei printr-o metodă din păcate eficientă, care nu este pentru prima dată practicată la Constanţa. Modul de operare al escrocilor este foarte simplu: ei aleg din cartea de telefon numere la întâmplare şi îşi sensibilizează interlocutorii cu o poveste lacrimogenă în care este implicat un membru al familiei. Una din victimele infractorilor a rămas fără 5.500 de euro şi 500 de lei după ce a fost înştiinţată că un membru al familiei a făcut un accident rutier. “În momentul în care a sunat telefonul, a răspuns soacra mea, care nu auzea foarte bine şi l-a întrebat pe interlocutor dacă e Cristi, nepotul ei. Apoi, escrocul i-a spus că tânărul a avut un accident. Eu eram lângă bătrână şi imediat am întrebat dacă accidentul s-a produs în Spania, pentru că fiul meu e navigator. Individul de la telefon a legat aceste două informaţii şi a început povestea. Am continuat eu convorbirea şi aşa am aflat că fiul meu a lovit cu maşina doi copii şi că unul dintre ei este în stare gravă la spital. Cel cu care vorbeam s-a dat drept avocat internaţional şi s-a recomandat Alexandru Dima. Apoi mi-a spus că retragerea plângerii părinţilor victimelor ne costă 13.000 de lei. Când am întrebat unde să depunem banii, deoarece era într-o zi de sâmbătă, m-a îndrumat către un Western Union de la Dacia”, a povestit victima înşelăciunii.

HIPNOZĂ DE LA DISTANŢĂ Femeia a adăugat că, fără a sta prea mult pe gânduri, s-a dus şi a depus banii pe numele unui anumit Virgil Ionel Mistreanu. “Când m-am întors, am reluat convorbirea şi am cerut să vorbesc cu fiul meu. Atunci, aşa-zisul avocat mi-a dat la telefon un bărbat care avea acelaşi timbru ca şi fiul meu, însă era mai răguşit. Când l-am întrebat ce se întâmplă cu vocea lui, presupusul meu fiu mi-a spus că, în urma accidentului, l-a lovit volanul în piept. Mi-a spus să facem tot ce ne zice avocatul lui, ca să poată scăpa de necaz. Apoi, avocatul mi-a zis că trebuie să mai depunem încă 2.000 de euro şi 3.000 de lei, bani pentru taxele de avocatură şi pentru repatriere. Nu mi-am dat seama că este o făcătură, parcă m-a hipnotizat de la distanţă”, a adăugat păgubita. Pentru că nu mai avea bani, păgubita s-a împrumutat, cu gândul că doar aşa îşi va putea aduce fiul înapoi acasă. A depus pe acelaşi nume banii, iar următorul pas era să se ducă să îşi ia fiul de la aeroport. Trebuia doar să aştepte ca avocatul să îi comunice data. Văzând că avocatul nu mai sună, femeia a intrat în panică gândindu-se că fiul ei ar putea fi răpit şi abandonat pe undeva. Ea s-a dus la poliţie, unde a aflat că a fost păcălită. “În acele momente nu mai realizam nimic. Soţul meu este bolnav cu inima şi când a aflat a început să tremure şi s-a îngălbenit la faţă. Tot ce ne doream era să ne aducem fiul în ţară şi să fie bine”, a mai spus constănţeanca.

100.000 DE LEI În ultimele două luni, peste 12 constănţeni au fost păcăliţi prin această metodă, valoarea prejudiciului ridicându-se la peste 100.000 lei. Surse apropiate anchetei spun că nu este exclusă posibilitatea ca escrocii să fie încarceraţi şi să aibă complici în libertate care să încaseze banii. „Le recomandăm constănţenilor să nu dea curs unor astfel de solicitări telefonice până când nu se asigură că aspectele relatate de interlocutori sunt reale şi să sesizeze imediat poliţia în vederea efectuării de verificări”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, ag. pp. Anca Chiriţă.