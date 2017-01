Zeci de copii au dansat pentru Moș Crăciun

23:13:16 / 17 Decembrie 2015

Felicitari si aplauze !

Da,mari realizari si frumoase lucruri se intampla in Viata noastra prin si cu acesti copii minunati de la Angydancestudio Angycearamihale!!! Copii care prin scoala si sport au atitudine ,invata necontenit ,se dezvolta echilibrat capatand deprinderi si agilitati printr-un "supliment " natural :MUNCA DE ECHIPA PRIN DANS SI MUZICA!!! Necontenit vom lauda si multumi parintilor care apreciaza calitatea si efortul copiilor si profesorilor,care accepta ca in orice sport progresul necesita timp indelungat ,care nu compara copii intre ei, ci dimpotriva accepta si incurajeaza integritatea ,modestia si prietenia !! Va muultumim pentru marea familie pe care am format-o cu bune cu rele ! Dragi copii va multumesc ca iubiti sportul si muzica si mai ales ca va place munca fizica care este "MAGICA" ! Multumim cu plecaciune tuturor acelora care apreciati succesul in sport si va dorim sarbatori fericite!