Zeci de deţinuţi au fost scoşi, marţi, la deszăpezire în Bucureşti

Zeci de deţinuţi încarceraţi la Penitenciarul Jilava au fost scoşi, marţi, pe străzile din Bucureşti pentru a le deszăpezi şi a crea astfel locuri de parcare.

,,Acţionăm cu trei detaşamente de deţinuţi, însemnând aproximativ 100 de deţinuţi, pe bază de voluntariat. Deţinuţii sunt în regim deschis şi semi-deschis. Ca avantaje, deţinuţii beneficiază la trei zile muncite de patru zile executate, iar la terminarea activităţii vor primi un certificat de voluntariat, certificat care va fi luat în calcul la propunerea pe care o va face comisia de la penitenciar pentru eliberare condiţionată. Încercăm să le determinăm un comportament proactiv, încercăm să îi determinăm ca după eliberare să aibă un comportament licit. La noapte, va ninge din nou, mâine vom acţiona în zona spitalului Municipal, sau în zona centrală, pentru a debloca parcările şi trotuarele, în aşa fel încât conducătorii auto să nu mai parcheze pe carosabil şi să aibă unde să parcheze maşinile şi în felul ăsta să nu mai fie blocaje în trafic. În felul acesta deţinuţii contribuie şi ei la deblocarea Bucureştiului" 0201, a declarat comisarul Cristian Micu, purtătorul de cuvânt la Penitenciarului Bucureşti - Jilava.

Deţinuţii spun că sunt bucuroşi că au putut să iasă la deszăpezit, pentru că astfel mai câştigă zile de libertate, iar unii chiar vor să demonstreze că pot face un lucru bun pentru societate.

,,Eu lucrez voluntar la un restaurant, dar astăzi au avut nevoie de noi, aici, la dat zăpadă. Muncesc orice că aşa scap mai repede de pedeapsă. Ce să facem, de nevoie trebuie să facem, că nu avem încotro, ca să fie bine, să mergem mai repede acasă" a spus Bogdan, unul dintre deţinuţii ieşiţi la deszăpezit.

,,E bună zăpada, şefule, că ne mai scot la muncă, mai scăpăm şi noi de necazurile noastre. De când am venit aici, la puşcărie, am muncit la placări, la blocuri, iar acum am ieşit la intervenţie. Oamenii sunt mulţumiţi că le face şi lor cineva curat. Asta e, să fie şi lumea mulţumită, şi noi să scăpăm de necazul nostru, să luăm zile", a spus Nicuşor, un alt bărbat încarcerat, care a ieşit la deszăpezit.

Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a precizat că a cerut ajutorul mai multor ministere pentru a veni în sprijinul firmelor de salubritate şi a curăţa zăpada de pe străzi şi trotuare.

,,Am solicitat ajutorul Ministerului Justiţiei, Ministerului de Interne, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi începand de astăzi (n.r. luni) vom avea un sprijin în plus: la cei peste 1.200 de operatori manuali care aparţin firmelor de salubritate, se adaugă aproximativ 400 - 500 de persoane, jandarmi, deţinuti sau sportivi de la Clubul Sportiv Municipal Bucureşti, care ne vor ajuta la îndepărtarea zăpezii şi a poleiului. Cu aceste forţe sperăm ca Bucureştiul să arate într-adevar curatat, toate instituţiile să funcţioneze, iar cetăţenii să nu mai aibă de suferit", a declarat Gabriela Firea.