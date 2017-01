Zeci de diplomaţi ruşi inculpaţi în SUA

Justiţia americană a anunţat joi, la New York, inculparea a 49 de diplomaţi sau foşti diplomaţi ruşi şi a soţiilor lor, acuzaţi că ”au escrocat în mod ruşinos, timp de nouă ani, sistemul american al asigurărilor pe caz de boală Medicaid, destinat în principiu celor mai săraci”. Escrocheria, în valoare de aproximativ 500.000 de dolari, a avut loc în perioada 2004-2013 şi vizează, potrivit procurorului din Manhattan, Preet Bharara, 25 de diplomaţi din cadrul Consulatului General al Rusiei la New York, din cadrul misiunii ruse la ONU şi al reprezentanţei comerciale a Rusiei la New York şi soţiile acestora. Dacă sunt adăugaţi zeci de complici nemenţionaţi în actul de acuzare, valoarea totală a escrocheriei este de 1,5 milioane de dolari. Diplomaţii sunt acuzaţi că au minţit cu privire la venituri pentru a beneficia de acest ajutor, uneori prezentând scrisori oficiale în acest sens, deşi, potrivit procurorului, ei cheltuiau zeci de mii de dolari pe bunuri de lux în magazine ca Tiffany, Bloomingdale, Jimmy Choo şi efectuau croaziere scumpe şi voiaje în Caraibe. Acuzaţii au fost inculpaţi pentru fraudarea asigurărilor pe caz de boală, dar vor beneficia de imunitate diplomatică, deci nu vor fi arestaţi. 11 se află în prezent în SUA, dintre care cinci lucrează la misiune, potrivit procurorului. ”Diplomaţia ar trebui să fie un mod de a întinde o mână, nu de a o băga în buzunarul ţării-gazdă”, a denunţat Bharara. ”Escrocheria a exploatat o slăbiciune a sistemului Medicaid, iar acuzaţiile arată o corupţie ruşinoasă şi sistematică în rândul diplomaţilor ruşi de la New York”, a adăugat el. Această escrocherie este legată de dreptul preluării în sarcina statului New York a femeilor însărcinate şi copiilor acestora până la vârsta de un an, atunci când veniturile acestora sunt sub un anumit prag.

Rusia a respins categoric, vineri, acuzaţiile. ”Apreciem că filarea reprezentanţilor unor organizaţii diplomatice, indiferent de apartenenţa lor unei ţări sau alteia, este ilegală”, a declarat adjunctul ministrului rus de Externe, Serghei Riabkov, evocând ”acuzaţii inventate”. Oficialul consideră că ”aceste acuzaţii sunt o tentativă de revanşare pentru reglarea unor probleme care nu privesc relaţiile ruso-americane”, fără să precizeze la ce se referă.