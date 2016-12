Zeci de femei îl acuză pe Bill Cosby de viol sau hărțuire

„E ceva putred în Danemarca”, este o replică celebră care se pretează unui nbou scandal sexual care zdruncină show-biz-ului american. După actorul Michael Collins, o altă vedetă asociată imaginii paterne sau de patriah al familiei este acuzată de comportament sexual de prădător. Acuzațiile de viol sau de hărțuire sexuală curg la adresa actorului de culoare Bill Cosby. Despre acesta se spune că ar fi cel mai mare violator în serie din istoria modernă a SUA, ceea ce aruncă acuzații indirecte la adresa producătorilor și colaboratorilor actorului care trebuie să fi știut că ceva este în neregulă în relația sa cu femeile.

ACUZAȚII PE BANDP RULANTĂ Primele semne de întrebare cu privire la reputația lui Bill Cosby s-au ridicat în anul 2006 când 13 femei au intentat proces civil împotriva actorului, acuzându-l de viol repetat. Cazul nu a mai ajuns la judecată pentru că cele două părți au ajuns la o înțelegere, dar a reușit să schimbe percepția opiniei publice și chiar a dat curaj și altor victime să facă dezvăluiri. Bill Cosby, ajuns acum la 77 de ani, a continuat însă să lucreze, a dat interviuri și a adresat la rândul său acuzații la adresa celor pe care îi considera vinovați de tentativa de a-i păta reputația. Opt ani mai târziu însă avocații săi nu mai prididesc să contabilizeze acțiunile în justiție care i se intentează sau cererile de negociere a daunelor. Primele acuzații se referă la incidente din anii 1970 și se opresc în 2006.

Pentru mulți, Bill Cosby este tatăl tandru și soțul grijuliu, rol pe care l-a jucat mai bine de 20 de ani în „The Cosby Show”, un campion al valorilor familiale. Încă de la debutul său pe micul ecran a fost distribuit în roluri care suscitau încredere, precum cel din popularul serial de televiziune din anii `60 „I Spy”. În spatele figurii venerabile de tată, de soț cu experiență de viață se ascunde însă un prădător sexual asupra căruia planează multiple acuzații de viol. Posturile de televiziune NBC și Netflix au anunțat anularea unor noi seriale care îl aveau ca protagonist, iar în spectacolele sale de stand-up comedy nu se mai țin fiind boicotate de public. Apucătorile de prădător sexual ale lui Bill Cosby au fost bine ascunse ani de zile musai cu complicitatea persoanelor din anturaj, impresari, producători și chiar prieteni. Detaliile despre stigmatizarea colegelor sau a altor femei care i-au tăiat calea la un moment nu au scăpat nici măcar într-o nouă carte biografică intitulată „Cosby: His Life and Times”, scrisă de Mark Whitaker, care nu mai răspunde la telefoane sau mail-uri pentru a lămuri cum de nu a reușit să afle astfel de informații despre idolul său.

UN SECRET FOARTE BINE ASCUNS SAU COMPLICITATE Cu o audiență minimă de două milioane de spectatori la fiecare episod din serialul „The Cosby Show”, Bill Cosby era unul dintre cei mai influenți membri ai comunității afro-americane din SUA. Acum din imaginea și din averea sa este posibil să nu mai rămână mare lucru. Una dintre cele mai emoționante acuzații la adresa actorului a venit din partea prezentatoarei de televiziune Janice Dickinson, care a afirmat că a fost violată în anul 1982. Vedeta de 59 de ani susține că a fost agresată în urma unei cine de lucru pe care trebuia să o aibe în compania lui Bill Cosby și a altor persoane. A doua zi s-a trezit și și-a dat seama că nu poartă pijama ei. Încet, încet a început să își aducă aminte că a leșinat la un moment dat și apoi a fost violată de Bill Cosby. Nu este prima dată când Janice Dickinson susține acest lucru. În 2003 a scris despre teribilul incident în memoriile sale, dar avocații lui Bill Cosby au reușit să determine casa de editură care îi publica cartea să retragă aceste pasaje. Vedeta TV a povestit că acest lucru a făcut-o să se simtă la fel de neajutorată și disperată ca în urmă cu mai bine de 30 de ani. Varianta oficială a avocaților lui Bill Cosby este că acuzația de viol este falsă.

Poate că puțini ar fi crezut varianta lui Janice Dickinson având în vedere imaginea de patriah al familiei afro-americane, dacă n-ar fi și alte femei care au trăit aceeași dramă. Jewel Allison, care aspira în tinerețe să devină actriță, a povestit că se afla la cină acasă la Bill Cosby în Philadelphia și acesta trebuie să-i fi pus ceva în paharul de vin pentru că a leșinat. Când și-a revenit, actorul o forța să îi atingă organele genitale. Se întâmpla la sfârșitul anilor 1980, iar incidentul a lecuit-o pe Jewel Allison de aspirațiile de a deveni actriță. Există cel puțin nouă femei care îl acuză în prezent de viol sau de hărțuire sexuală, iar onorabilul personaj Cliff Huxtable, tată, soț și bunic grijuliu, nu își mai extinde prezumția de nevinovăție asupra actorului.

CINE SE SCUZĂ... Una din persoanele care organizau în mod constante mese sau diverse evenimente mondene pentru Bill Cosby este Sue Charney, impresara actorului. Aceasta era prezentă la cel puțin două dintre incidente, cele relatate public de Janice Dickinson și Jewel Allison. Printre acuzatoare se numără și actrița Louisa Moritz, care afirmă că a fost abuzată de Bill Cosby chiar înainte de apariția ei în emisiunea „The Tonight Show”. Actrița, ajunsă la vârsta de 68 de ani, afirmă că celebritatea atinsă cu rolul din „One Flew Over The Cuckoo's Nest / Zbor deasupra unui cuib de cuci” i-a adus numai nefericire. În anul 1917 era invitată în celebra emisiune de televiziune pentru a promova acest film în cursa pentru Oscar. Se afla în camera verde așteptând să fie chemată în platoul emisiunii, numai că s-a trezit cu Bill Cosby peste ea, forțând-o să facă sex oral sub amenințarea că viitorul său de actriță ar deveni în scurt timp incert. Avocații actorului catalogează și această acuzație drept „absurdă”.

Bill Cosby refuză să răspundă acestor acuzații și se declară nevinovat. Legislația din California îl ajută să scape în unele cazuri de răspunderea penală dat fiind faptul că acuzațiile datează chiar și de acum 50, 40 și 30 de ani. Nu se prescrie însă răspunderea civilă, iar avocații săi cu greu fac față înregistrărilor pe care le primesc de la instanță. Corul femeilor acuzatoare se îngroașă cu fiecare zi. Actrița Michelle Hurd, star al serialului „Law & Order: Special Victim Unit / Lege și Ordine: Unitatea specială” a povestit că actorul s-a comportat indecent față de ea în timpul filmărilor unui episod din „The Cosby Show” și că știe cel puțin o femeie care a fost drogată de acesta, trezindu-se în casa lui. Renita Chaney Hill și Andrea Leslie afirmă la rândul lor că au fost abuzate sexual de actor pe vremea când erau minore. Carla Ferrigno, soția actorului Lou Ferrigno, protagonistul seriei televizate „Incredible Hulk”, afirmă că Bill Cosby a încercat să o atace în timp ce se afla în casa lui din Philadelphia în 1967.

Lista femeilor care îl acuză pe Bill Cosby:

Barbara Bowman - În 1985, pe când avea 17 ani și aspira să devină actriță a fost violată de actor după ce a fost drogată. Este una dintre cele 13 femei care au pornit procesul împotriva lui în 2006.

Joan Tarshis - În 1969, pe când avea 19 ani și lucra ca asistent de scenarist a fost drogată și violată de două ori pe bancheta mașinii actorului.

Janice Dickinson - Prezentatoarea TV a fost solicitată de Bill Cosby prin impresara sa să vină la o întâlnire de afaceri în 1982 pentru a vorbi despre o posibilă apariție în serialul actorului.

Tamara Green - Este prima femeie care a făcut public în 2005 că pe vremea când aspira să devină actriță în anii 1970, Bill Cosby i-a dat pastile despre care i-a spus că sunt de răceală ca apoi să își piardă cunoștința și să fie violată cu sălbăticie.

Therese Serignese - Este una dintre cele 13 femei care s-au judecat cu Bill Cosby, fiind drogată, răpită și violată pe vremea când avea 19 ani în ce asista la un spectacol al acestuia la Las Vegas.

Louisa Moritz - L-a acuzat de abuz sezual comis în 1971 în culisele emisiunii „The Tonight Show”, prezentată de Johnny Carson.

Linda Joy Traitz - Avea 19 ani pe când Bill Cosby a luat-o la plimbare pe plaja Hallandale din Florida pentru a o ajuta să se relaxe înainte de filmări, i-a dat pastile calmante pentru ca apoi să devină violent și să o agreseze sexual.

Beth Ferrier - Era împlicată într-o relație cu Bill Cosby la mijlocul anilor 1980, iar într-o dimineață s-a trezit dezbrăcată pe jumătate în mașină neștiind ceea ce i s-a întâmplat. Este convinsă și în prezent că i-a pus droguri în cafea.

Carla Ferrigno - Îl acuză pe actor că a încercat să o violeze în timp ce se afla la o petrecere în casa actorului. Bill Cosby a atacat-o imediat ce soția sa de atunci, Camille a părăsit încăperea.

Angela Leslie - În 1992 a fost forțată de Bill Cosby să îl masturbeze într-o cameră de hotel din Las Vegas.

Renita Chainey Hill - A avut o relație cu Bill Cosby timp ce patru ani, în care o chema în diferite orașe în care susținea spectacole, o droga și apoi întreținea relații sexuale cu ea.

Kristina Ruehli - Afirmă că a fost invitată de Bill Cosby la o petrecere la casa sa din New Hampshire, a fost drogată și apoi s-a trezit în pat cu actorul.

Victoria Valentino - Fostul fotomodel Playboy afirmă l-a invitat pe actor în apartamentul său din Hollzwood Hills și că actorul a drogat-o, încercând să o violeze pe prietena ei, însă aceasta a reușit să scape dar lăsând-o să fie abuzată sexual de acesta.

Jewel Allison - L-a acuzat pe Bill Cosby că a forțat-o să-i atingă organele genitale în timpul unei petreceri la casa sa din Philadephia în anii 1980 pe vremea când aspira să devină actriță.