Zeci de firme înşelate de un bărbat din Basarabi

Poliţiştii Serviciului de Investigarea Fraudelor (SIF) din cadrul IPJ Constanţa, cu sprijinul ofiţerilor de informaţii din structurile judeţene ale Ministerului Administraţiei şi Internelor au reuşit, după aproape un an de căutări, să dea de urma unui bărbat care, folosindu-se de o carte de identitate falsificată a reuşit să înşele zeci de societăţi comerciale, prejudiciul ridicîndu-se la peste 13 miliarde lei vechi. Potrivit cms. Ionel Gurlui, din cadrul SIF Constanţa, la începutul lunii decembrie 2005, Constantin Coroamă, de 37 ani, din Basarabi, administrator la SC Udrescu SRL Constanţa a achiziţionat mărfuri de la şapte societăţi comerciale din Deva, Timişoara, Buzău şi Bucureşti, în valoare de peste 3 miliarde lei vechi. Coroamă a cumpărat materialele de construcţii, materialele sanitare şi antigel şi a stabilit cu firmele furnizoare să plătească contravaloarea mărfii achiziţionate prin emiterea de file cec. Poliţiştii spun că partenerii de afaceri ai lui Coroamă au căzut în plasa acestuia, întrucît s-au bucurat că îşi vor recupera rapid banii. Ei nu au bănuit că partenerul de afaceri intenţiona să-i înşele. În scurt timp de la încheierea tranzacţiilor, Coroamă a revîndut marfa la jumătate de preţ altor societăţi comerciale. Cînd şi-au dat seama că filele cec emise de Coroamă sînt false, păgubiţii au reclamat înşelăciunea la poliţie. Constantin Coroamă a aflat de plîngerile formulate împotriva sa şi a părăsit Constanţa. El a plătit circa 200 euro unui individ care i-a făcut o carte de identitate falsă cu numele de Gabriel Topîrceanu şi a plecat la Timişoara. După circa o lună, el a cumpărat, folosindu-se de noua carte de identitate, societatea comercială Inter K SRL Timişoara. Sub noul nume, bărbatul a început să facă acelaşi tip de afaceri, adică achiziţiona mărfuri pentru care emitea file cec fără acoperire şi revindea marfa la jumătate de preţ. În acest fel bărbatul a înşelat zeci de firme. Conform poliţiştilor, prejudiciul creat în Timişoara este de peste 10 miliarde lei vechi. Pentru a nu fi identificat, Constantin Coroamă şi-a schimbat de mai multe ori domiciliul şi nu a mai trecut pe la sediul societăţii. La IPJ Timişoara s-au adunat zeci de reclamaţii împotriva lui Gabriel Topîrceanu şi al SC Inter K SRL. Pe baza informaţiilor primite de la Timişoara, poliţiştii din Constanţa îl căutau pe un anume Topîrceanu fără a realiza, iniţial, că individul era de fapt Coroamă, ascuns sub o identitate falsă. În urmă cu aprox. o săptămînă, cu ajutorul ofiţerilor de informaţii, poliţiştii SIF Constanţa au reuşit să-l identifice pe Constantin Coroamă la Timişoara şi în urma unui flagrant l-au capturat pe cel căutat de aproape un an.

Bărbatul a fost prezentat ieri instanţei cu propunerea de arestare preventivă, pentru săvîrşirea infracţiunilor de înşelăciune, evaziune fiscală, fals intelectual, uz de fals şi fals privind identitatea, fapte pentru care riscă o pedeapsă cu închisoarea cuprinsă între 3 şi 15 ani.