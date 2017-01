Zeci de jandarmi au donat sânge pentru familia colegului lor

Jandarmii constănțeni s-au mobilizat și au donat sânge pentru familia colegului lor, implicată, duminica trecută, într-un grav accident rutier. Până ieri, 20 de militari din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Constanța au mers la Centrul de Transfuzii Sanguine Constanţa, în urma anunțului umanitar lansat de conducerea unității către toți angajații instituției pentru a fi alături de fiul de nouă ani al subofițerului, dar și de mama acestuia. „Am răspuns solicitării fără să stau pe gânduri, deși nu am donat niciodată sânge. M-a impresionat situația copilului și de aceea am decis să-l ajut. Consider că este un gest omenesc, ce poate salva mai multe vieți”, a declarat plt. adj. Marioara Mitroi. Medicii spun că starea de sănătate a celor două victime este stabilă. Amintim că accidentul a avut loc duminică, pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, din municipiul Constanța, în zona Universității "Andrei Șaguna". Potrivit anchetatorilor, P.V.J., de 33 de ani, din Tulcea, se deplasa la volanul unui autoturism marca Volkswagen, dinspre strada Nicolae Iorga către Casa de Cultură. În momentul în care a ajuns la intersecția cu Aleea Daliei, spun oamenii legii, șoferul a spulberat cele două victime pe trecerea de pietoni. În urma impactului, copilul a fost aruncat pe plafonul mașinii... Martorii au sunat la 112, iar la locul accidentului au ajuns polițiștii de la Rutieră și două ambulanțe. Victimele au fost transportate la spital. Copilul a rămas internat cu multiple traumatisme la picioare, iar bunica sa, în vârstă de 58 de ani, a fost în comă timp de două zile. Șoferul le-a spus anchetatorilor că nu i-a observat pe cei doi pietoni care traversau strada regulamentar.