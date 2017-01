Zeci de kilometri de plase monofilament recuperate din mare

DOSAR PENAL. Poliţiştii de frontieră constănţeni au recuperat 276 de plase de pescuit calcan, monofilament, cu o lungime totală de 20.700 metri, lansate la apă de echipajul pescadorului turcesc Ahmed Canoglu, depistat vinerea trecută de sistemul SCOMAR în zona economică exclusivă a României. Iniţial, faţă de cei 14 cetăţeni turci, membri ai echipajului şi comandantul navei, procurorii au început urmărirea penală pentru comiterea infracţiunilor de producere, import, deţinere, comercializare sau utilizare de unelte de plasă de tip monofilament şi tentativă la pescuit cu unelte şi scule neautorizate. După terminarea audierilor, cei 13 membri ai echipajului au fost scoşi de sub urmărire penală, fiind sancţionaţi cu amendă administrativă în valoare de 1.000 lei fiecare. Ei sunt obligaţi să plătească şi câte 2.000 de lei fiecare reprezentând cheltuieli judiciare. În schimb, faţă de comandantul pescadorului, cetăţeanul turc Selim Hasan, s-a dispus disjungerea cauzei sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de producere, import, deţinere, comercializare sau utilizare de unelte de plasă de tip monofilament, tentativă la pescuit cu unelte şi scule neautorizate şi, în plus, conducerea unei nave de către o persoană fără brevet sau certificat de capacitate corespunzător şi punerea în navigaţie a unei nave fără a avea echipaj minim de siguranţă. Sâmbătă dimineaţă, cei 13 membri ai echipajului au fost repatriaţi în ţara de origine, cercetările în acest caz fiind continuate doar faţă de comandantul navei.

150 DE FOCURI DE ARMĂ. Pescadorul turcesc a fost observat de Sistemul SCOMAR, vinerea trecută, în jurul orei 04.00, la aproape 60 de mile marine distanţă travers de localitatea Tuzla, în zona economică exclusivă a României. În jurul orei 08.00, o navă a poliţiei de frontieră a interceptat pescadorul, însă echipajul a refuzat să se supună somaţiilor radio şi prin sistemele acustice şi luminoase şi şi-a continuat drumul. În ciuda faptului că poliţiştii de frontieră au tras 150 de focuri de armă, comandantul nu a oprit pescadorul, marinarii formând un scut uman în zona motoarelor. La ora 13.00, pescadorul, care se afla deja în apele bulgăreşti, a oprit motoarele, iar poliţiştii au observat un incendiu izbucnit în sala maşini. Câţiva poliţişti de frontieră au ajuns cu o barcă pneumatică la pescador şi i-au salvat pe cei 14 marinari aflaţi la bord. În ciuda eforturilor depuse de oamenii legii, incendiul de la bordul navei nu a putut fi lichidat, iar două ore mai târziu pescadorul s-a scufundat.