Zeci de manifestaţii au avut loc în Statele Unite, în memoria lui Michael Brown

Zeci de manifestaţii au avut loc ieri în Statele Unite, în special în universităţi, pentru a cere dreptate pentru Michael Brown, tânărul afroamerican ucis de un poliţist alb în august, la Ferguson, relatează AFP. În cadrul mişcării "Hands Up Walk Out" (Mâinile sus, mergeţi), mii de protestatari s-au adunat simbolic la locurile lor de muncă sau în şcoli, în jurul orei 13.01, ora la care a fost ucis tânărul la 9 august. "Comunităţile noastre sunt rănite şi furioase", a indicat grupul Ferguson Action, care a organizat manifestaţia pentru a protesta faţă de decizia unui mare juriu din Missouri de a-l exonera pe Darren Wilson, în vârstă de 28 de ani, poliţistul care l-a împuşcat pe Michael Brown. Organizatorii au cerut de asemenea să fie citite numele "victimelor violenţei poliţiei", inclusiv al lui Tamir Rice, un băiat afroamerican de 12 ani, ucis de un poliţist în timp ce se amuza cu o armă de jucărie. La New York, câteva sute de tineri, majoritatea studenţi şi liceeni albi, s-au aşezat pentru scurt timp în Times Square pentru un moment de reculegere, înainte de a pleca, scandând "Mâinile în aer, nu trageţi" sau "fără dreptate, fără pace". Ei purtau pancarte pe care scria "Poliţiştii ucigaşi în închisoare", "Ferguson este peste tot" şi "Vieţile negrilor contează". Manifestaţii au avut loc în toată ţara, inclusiv la Harvard, în California, Texas sau în Georgia. La Washington, zeci de persoane s-au adunat în faţa Departamentului Justiţiei. Numeroase persoane ridicau mâinile, un mod de a spune "nu trageţi" şi un gest devenit semn al protestelor faţă de violenţele poliţiei. Decizia de a nu-l pune sub acuzare pe poliţist, care ulterior şi-a anunţat demisia din poliţie, a alimentat tensiunile şi a provocat revolte la Ferguson săptămâna trecută. Moartea tânărului a provocat deja violenţe în oraş în vară, alimentând dezbaterile privind rasismul în poliţie şi în ţară.