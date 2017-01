Zeci de mii de controale pentru stoparea evaziunii

04:19:37 / 05 Ianuarie 2015

Cine naiba ii crede pe astia ca s-a stopat evaziunea cand in Port se fura cot la cot cu militienii si vamesii la un loc, toata lumea o stie si e penibil sa vi in presa cu astfel de declaratii. Sunt aceeasi oameni de 20 de ani in institutiile publice de control si toti stiu ca astia iau spagi de 20 ani, deci nimic nu s-a schimbat. Pana cand nu vom avea salarii normale se va lua spaga in continuare si se va fura la greu.