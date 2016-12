Zeci de mii de euro irosiţi de Armată pentru achiziţii blocate în vămi!

Ministerul Apărării (MAp) nu poate intra în posesia bunurilor şi serviciilor contractate de la firme din străinătate pentru că nu mai are bani să achite TVA-ul aferent. Astfel, mărfurile pentru care s-au plătit bani de la buget stau blocate în vămi, în aşteptarea achitării de către armată a taxei amintite. Ministerul a precizat că pentru bunurile şi serviciile ce urmează a fi livrate în acest an sînt asigurate doar fondurile necesare pentru plata la extern a acestora. Potrivit Departamentului pentru Armamente al ministerului, lipsa banilor pentru TVA va determina, pe de o parte, amînarea livrărilor de la furnizori, în situaţia în care aceştia acceptă, dar şi imposibilitatea armatei de a se folosi de produsele comandate pentru rezolvarea necesităţilor operaţionale. „Din cauza prevederilor bugetare actuale, Ministerul Apărării Naţionale nu a dispus în semestrele II şi III de suficiente fonduri pentru plata TVA pentru o serie de produse şi servicii prevăzute a se livra în această perioadă de către partenerii externi, prin CN Romtehnica SA, în calitate de comisionar”, se arată într-un comunicat al ministerului. Situaţia este cu atît mai păguboasă cu cît întîrzierile la plata TVA către buget atrag şi plata de penalităţi de 0,1% pe zi din valoarea datorată de taxa amintită, dar şi costuri suplimentare aferente prelungirii comisioanelor bancare. Iar pentru că produsele livrate sînt ţinute în vămi, apar în plus şi cheltuieli suplimentare legate de depozitarea ori manipularea lor.

În replică la această stare de fapt, Guvernul a emis o ordonanţă de urgenţă (OUG), publicată pe 1 iulie în Monitorul Oficial, prin care Romtehnica SA, în calitate de comisionar al MAp, este scutită de plata taxei pe valoare adăugată pentru bunurile şi serviciile comandate pînă la 31 august 2010. „Prevederile ordonanţei se aplică pentru livrările de bunuri, prestările de servicii şi donaţiile efectuate pînă la 31 decembrie 2009, se precizează în textul ordonanţei. În OUG se justifică faptul că în lipsa unei astfel de reglementări există “riscul nerespectării angajamentelor asumate faţă de organismele internaţionale, precum şi crearea unei presiuni suplimentare asupra bugetului de stat, prin majorarea cheltuielilor privind staţionarea nejustificată în vamă a bunurilor şi serviciilor contractate\". Este relevantă situaţia cu care se confruntă chiar marina română. Astfel, Statul Major al Forţelor Navale nu poate beneficia de un simulator cu accesoriile aferente si echipamente radio, pentru care a platit partenerilor externi peste cinci milioane de euro! „Valoarea TVA ce trebuie achitata în vama la aceste produse este de circa 1.110.000 euro, iar cheltuielile cu depozitarea se ridica, în prezent, la circa 10.000 de euro”, se explica, sec, într-un comunicat al MAp, din partea specialistilor militari în achizitii.