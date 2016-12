Zeci de mii de infecţii respiratorii

În săptămîna 12-18 octombrie, în România s-au înregistrat peste 82.000 de cazuri de infecţii respiratorii - gripă, pneumonii, infecţii acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), potrivit unui raport al Centrului pentru prevenţia şi controlul bolilor transmisibile (CPCBT). Medicii spun că cele mai multe cazuri, peste 68.000, au fost infecţii acute ale căilor respiratorii superioare. În acelaşi interval, au fost înregistrate peste 13.500 de pneumonii şi 46 de cazuri clinice de gripă, 25 dintre acestea necesitînd internarea. Cele mai multe cazuri de gripă, 22, au fost înregistrate la pacienţii din Bucureşti. Potrivit Centrului, pentru prevenţia şi controlul bolilor transmisibile, comparativ cu săptămîna 5 - 11 octombrie, numărul infecţiilor respiratorii este în creştere cu 4,5%. În judeţele Buzău, Vaslui şi Satu Mare, s-au înregistrat creşteri de peste 50% ale numărului de cazuri de infecţii acute respiratorii, iar în judeţele Ilfov şi Caraş Severin, de peste 100%.

Grupa de vîrstă sub un an, afectată “serios”

Specialiştii CPCBT spun că ratele de incidenţă cele mai crescute pentru IACRS şi pentru pneumonii se înregistează la grupa de vîrstă de sub un an. Ponderea internărilor de IACRS şi pneumonii a fost de 6,3% din totalul internărilor, predominînd internările la grupa de vîrstă de sub un an. În cadrul Sistemului sentinelă de supraveghere a infecţiilor respiratorii, Serviciul de Ambulanţă a înregistrat în perioada 12 - 18 octombrie peste 25.000 de solicitări, cea mai mare pondere a solicitărilor fiind pentru IACRS, la grupa de vîrstă de 1-4 ani. Totodată, din datele colectate de CPCBT de la cele 20 de judeţe şi municipiul Bucureşti participante la sistemul de supraveghere de tip sentinelă, printre care şi Constanţa, se constată că numărul total de concedii medicale de scurtă durată acordate în perioada supravegheată pentru IACRS şi pneumonii a fost de 489, totalizînd 2.591 de zile. Precizăm, de asemenea, că în săptămîna 5 - 11 octombrie, CPCBT a raportat în România peste 78.000 de cazuri de infecţii respiratorii, dintre care 42 de gripă şi 12.152 pneumonii, cele mai multe cazuri, peste 66.000, fiind de IACRS. Săptămîna 5 - 11 octombrie aducea o creştere cu 29% faţă de săptămîna precedentă a numărului de infecţii respiratorii.

Atenţionări…

Medicii atrag atenţia că în această perioadă cu temperaturi scăzute, respectarea igienei personale rămîne cea mai facilă metodă de prevenire a îmbolnăvirilor. Aceştia recomandă persoanelor care prezintă simptome precum tuse seacă, secreţii nazale apoase şi febră de peste 38 de grade să se prezinte la medicul de familie pentru un consult de specialitate şi să evite automedicaţia. Pentru reducerea riscului de îmbolnăvire, reprezentanţii Ministerului Sănătăţii recomandă spălatul mîinilor cu apă şi săpun, în special după tuse sau strănut şi folosirea produselor de curăţare a mîinilor pe bază de alcool. În plus, persoanele bolnave trebuie să păstreze distanţa faţă de celelalte, să evite aglomeraţiile, deplasările la serviciu sau la şcoală, pentru a reduce riscul de a contamina şi alte persoane din comunitate.