Zeci de mii de jucării contrafăcute

Vameşii şi poliţiştii de frontieră constănţeni au confiscat, vineri, bunuri susceptibile a fi contrafăcute în valoare de câteva sute de mii de euro. Echipele de control au verificat un container sosit din China pentru o societate din comuna ilfoveană Pantelimon. În urma verificărilor, oamenii legii au descoperit 64.594 jucării: laptopuri din plastic, jucării de pluş, jucării muzicale, jocuri de societate, mingii şi cărţi de joc, inscripţionate Disney, Hello Kitty, Thomas&Friends, Angry Birds, Transformers, Monopoly, Barbie, My Little Pony, Fifa World Cup Brasil 2014, FC Barcelona, articole susceptibile de a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală ale mărcilor respective. Dacă ar fi fost comercializate pe piaţă la preţul produselor originale, valoarea totală a mărfurilor s-ar fi ridicat la aproximativ 226 000 euro. Într-un alt container sosit din China pe adresa unei societăţi din Bucureşti, anchetatorii au găsit 13.450 de baloane pentru copii, inscripţionate cu o marcă cunoscută, bunuri susceptibile a fi contrafăcute, cu o valoare de aproximativ 67.000 lei dacă ar fi fost originale. Bunurile contrafăcute au fost reţinute de autoritatea vamală în vederea trimiterii spre expertizare.