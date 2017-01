Zeci de mii de locuri de muncă şi stârpirea marilor evazionişti

07:45:47 / 10 Ianuarie 2015

stapinirea evazionistilor

Pina cind nu se va reorganiza MFP inclusiv ANAFevaziunea fiscala este si va fi in floare societatile comerciale nu dau doi bani pe Codul fiscal si pe Codul de procedura fiscala la ANAF in teritoriu este un haos nu sunt profesionisti nu stiu legislatie angajatii din institutie.Nu exista o modalitate de pregatire a slujbasilor din ANAF iar cei de la antifrauda personal nu stiu cum au luat examenul pentru ca sunt catastrofe cei de la vechea garda ramin mici copii.Ce mai nu se cunoste legislatia fiscala de aceea si evaziunea fiscala pregatitiva oamenii prin cursuri, acestia sa stea la program nu tot timpul sunt in sarbatoare, inspectorii fiscali sa stea pe teren 8 ore nu vin la 11 si pleaca la 13. Sefii de servici si directorii sa stea la servici 8 ore serviciul nu inseamna rezolvarea problemelor personale si cresterea nemasurata a averii. Ginditi-va ce salarii venituri are un inspector fiscal mai mare decit presedintele tarii compus din salariu de baza plus stimulente de care benefiziaza toti salariatii . Reorganizati ANAF UNDE TREBUIE SA LUCREZE CEI MAI BUNI CEI CARE STIU CARTE nu cintaretele, nu inspectoarele care vin imbracate pe teren ca la club, nu cartoforii, betivanii etc