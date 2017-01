Zeci de mii de pelerini, la Peştera Sfîntului Andrei

Sărbătoarea Sfîntului Apostol Andrei, Întîiul Creştinător al românilor adună, în fiecare an, într-o manifestare devenită tradiţie, zeci de mii de credincioşi care, în pelerinaj - refăcînd, în mod simbolic, paşii apostolului - vin la Peştera Sfîntului. Şi în acest an, la Mănăstirea Sfîntului Andrei, peste 20.000 de creştini şi-au căutat liniştea şi lumina sufletească, participînd la un ceremonial oficiat de Înalt Prea Sfinţia Sa Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Alături de IPS Teodosie, la Sfînta Liturghie au luat parte şi IPS Chiril, Mitropolitul Varnei, IPS Ilarion, Mitropolitul Durostorului şi Prea Sfinţitul Timotei, episcopul Aradului. „Această strălucire este mai puternică aici decît oriunde în alt loc, căci aici a pus Sfîntul Apostol Andrei temelia credinţei pe aceste meleaguri”, a rostit IPS Teodosie. Pelerini din întreaga ţară şi-au îndreptat paşii spre Peştera Sfîntului Apostol Andrei, locul în care a vieţuit şi s-a rugat Întîiul chemat, în perioada în care a predicat Cuvîntul Evangheliei înaintaşilor noştri. „Mănăstirea Sfîntul Apostol Andrei este considerată primul lăcaş de cult de pe teritoriul ţării noastre, fiind, în acelaşi timp, şi poarta de pătrundere a creştinismului pe teritoriul României. Venind la propovăduire în Scythia Minor, Dobrogea de azi, Sfîntul Andrei şi-a ales pentru rugăciune şi reculegere unele locuri retrase în păduri sau grotele unor stînci. Un astfel de loc este şi peştera care-i poartă numele pînă astăzi”, a declarat stareţul lăcaşului, părintele Cosma Mitu.

Prăznuit în fiecare an în ziua de 30 noiembrie, creştinătorul românilor se bucură de o evlavie deosebită în rîndul credincioşilor. Istoriografia, bazată pe izvoare literare, arată că, după tragerea la sorţi, Sfîntul Apostol Andrei a primit misiunea de a predica Evanghelia Mîntuitorului Hristos şi în vechea provincie a Dobrogei. Mănăstirea Peştera Sfîntului Andrei este unicat în spaţiul monastic, incluzînd primul altar creştin de pe teritoriul românesc. În apropierea mănăstirii se află un izvor, care, asemenea celui de la mănăstirea Dervent, este făcut de Sfîntul Apostol Andrei care, obosit de calea lungă, şi-a sprijinit toiagul în piatră. Închinăciunea în faţa relicvariului ce conţine o parte din moaştele Sfîntului Apostol Andrei, dăruite în anul 2003 de către Mitropolia Kefaloniei (Grecia) a devenit parte din ritual, iar anul acesta, alături de moaştele Sfîntului Andrei au fost aşezate spre închinare şi moaştele Sfinţilor Epictet şi Action. Astfel, pe parcursul întregii săptămîni, peste 20.000 de pelerini au poposit în faţa sfintelor moaşte despre a căror atingere se spune că îl fereşte pe credincios de boli întregul an. „Venim de trei ani la hramul Sfîntului Andrei şi în fiecare an este parcă mai frumos. Aici este într-adevăr un loc binecuvîntat”, au declarat, cu emoţie în glas, membrii familiei Cîmpeanu, din Bistriţa. Pentru manifestarea din acest an, efectivele de jandarmi şi poliţişti detaşate la Sfîntul Andrei - 200 de jandarmi şi 30 de poliţişti - au fost suficiente, concluzia forţelor de ordine fiind că, anul acesta, oamenii au fost cu mult mai civilizaţi şi au înţeles că trebuie să respecte măsurile elementare de ordine pentru a menţine siguranţa. O manifestare asemănătoare a avut loc şi la Mănăstirea Dervent, credincioşii mergînd în pelerinaj la Crucea care creşte şi la Izvorul Tămăduitor