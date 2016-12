Zeci de mii de posturi din sistemul bugetar, restructurate

Evaluările actuale arată că circa 70-80 de mii de posturi din sistemul bugetar ar putea fi restructurate în 2010, însă rata şomajului din România se va reduce anul viitor, pe fondul unei stabilizări a situaţiei economice, a declarat, ieri, ministrul Muncii, Mihai Şeitan. \"Aşa, după nişte evaluări grosso modo, trebuie să fie în jur de 70-80 de mii de posturi din sistemul public care vor fi restructurate\", a afirmat Şeitan. \"Este greu de presupus cât va fi, dar în orice caz reducerile acestea se vor face în mod gradual, oamenii urmând să intre în circuitele de recalificare care să le permită reangajarea, pe măsură ce creşterea pe care o previzionăm după trimestrul întâi începe să se vadă. (...) Unele zone vor avea reduceri de personal, nu toate, unele vor avea chiar creşteri, pentru că există goluri de personal bugetar în anumite situaţii\", a completat el. În 22 decembrie, la audierile din Comisiile reunitre de buget-finanţe din Parlament, ministrul finanţelor, Sebastian Vlădescu, declara că numărul disponibilizărilor din sectorul bugetar va fi mai mic de 100.000 anul viitor. \"Conform proiectului de buget, sunt sub 100.000 de angajaţi\", preciza Vlădescu, menţionând că unele reduceri de personal vor veni pe cale naturală, prin neangajarea de persoane pe posturile care se eliberează. Ministrul Muncii a mai declarat luni că rata şomajului din România, de 7,8% la finalul acestui an, ar urma să scadă până la 7,3% la sfârşitul anului viitor. \"Observaţi că nu este o scădere masivă, dar este o oarecare scădere, ceea ce arată că o anumită creştere economică şi o stabilitate se va întâmpla anul viitor\", a menţionat el. În privinţa pensiilor, Şeitan a dat asigurări că sistemul public de pensii actual \"este sigur\" şi va fi acoperit de bugetul pe 2010 transmis în Parlament. \"Nicio pensie nu o să scadă anul acesta, vor fi plătite în termen şi există fondurile necesare, deci oamenii nu au de ce să se sperie sub nicio formă\", a spus el.