Zeci de mii de protestatari, aşteptaţi, mîine, la miting

Peste 20.000 de bugetari şi angajaţi din mediul privat vor protesta, mîine, în faţa Guvernului, cerînd un salariu minim pe economie la nivel naţional de 740 de lei în 2010, refacerea grilelor de legea unică de salarizare, susţinerea unităţilor economice, crearea de locuri de muncă, protecţia lucrătorilor. Acţiunea de protest a salariaţilor din România are loc mîine, 7 octombrie, cu ocazia „Zilei Mondiale a Muncii Decente. Sub sloganul „Guvernanţi, gîndiţi-vă la oameni\", sindicaliştii protestează faţă de nerespectare de către Guvern a planului de măsuri anticriză, stabilit de comun acord cu partenerii sociali la începutul acestui an. „Avem guvernanţi care zi de zi spun că guvernează în interesul nostru, dar ceea ce se întîmplă este evident, contează doar jocurile politice şi afacerile lor şi nu interesează o politică coerentă care să schimbe ceva în folosul angajaţilor din România\", a declarat vicepreşedintele Cartel Alfa, Octavian Luca. De asemenea, preşedintele CNSLR Frăţia, Marius Petcu, i-a îndemnat şi pe salariaţii din mediul privat să se alăture protestului: „Îi chem alături de bugetari şi pe cei din mediul privat, pentru că nici viitorul lor nu va fi mai bun”. Liderul CNSLR Frăţia a subliniat că acţiunile sindicaliştilor se vor un semnal de alarmă pentru guvernanţi, precizînd că, în cazul în care nu se va ajunge la o înţelegere, protestele pot căpăta o formă şi mai gravă, respectiv greva generală pe termen nelimitat. „Dacă Guvernul nu vrea ca, pe lîngă criza economică, să izbucnească şi o criză socială, ar trebui să se aşeze la masa discuţiilor\", a afirmat Marius Petcu. Şi salariaţii din domeniul energetic vor protesta, miercuri, în Piaţa Victoriei, cerînd reorganizarea producţiei de energie electrică şi termică. „Mitingul de miercuri este mitingul tuturor lucrătorilor, al celor care nu mai au loc de muncă, al pensionarilor. Acest miting ar fi trebuit să aibă loc mai demult, dar acum a venit momentul. Sîntem într-o perioadă în care nimeni nu mai are singuranţa locului de muncă. Aproape nimic din tot ce am discutat cu Guvernul nu mai este valabil azi. Totul este îndreptat spre alegeri şi oamenii sînt uitaţi\", a declarat vicepreşedintele Cartel Alfa Liviu Apostoiu.