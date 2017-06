Zeci de mii de specii de plante au proprietăți medicinale

Mai mult de 28.000 de specii de plante de pe glob au proprietăți medicinale, relevă un raport publicat joi de Centrul de cercetare botanică al Kew Gardens din Londra. Ajuns la a doua ediție, documentul recenzează 28.187 de plante care pot fi folosite în scop medical, o cifră în creștere cu 59% față de 2016 și probabil ''foarte precaută''. Printre noile soiuri descoperite figurează nouă specii dintr-o plantă agățătoare numită Mucuna, utilizată în tratamentul bolii Parkinson, scrie Agerprs. ''Acest raport evidențiază potențialul enorm al plantelor în domenii cum ar fi diabetul zaharat și malaria'', a explicat pentru AFP Monique Simmonds, director adjunct științific al Kew Gardens. Artemisinina și chinina, două substanțe provenite din plante, ''sunt printre cele mai importante arme din arsenalul nostru de a lupta împotriva malariei, boală care afectează 214 milioane de persoane și a provocat 400.000 de decese în 2015'', amintește raportul. În ciuda potențialului lor, mai puțin de 16% din speciile utilizate ca remedii sunt citate în publicațiile medicale. În total, 128 de oameni de știință din 12 țări au lucrat la elaborarea acestui raport, care anunță descoperirea a 1.730 de specii noi comparativ cu anul trecut. Printre acestea se numără cinci noi specii de manihot, o variantă de manioc, descoperite în Brazilia, care ''au potențialul de a crește recoltele de manioc, diversificându-le'', constituind astfel un aliment al viitorului. Raportul a urmărit, de asemenea, distrugerea de om a plantelor analizând imagini prin satelit. Cercetătorii au descoperit că, în ultimii 16 ani, ''o medie de 340 de milioane de hectare de pe planetă ard anual', adică o suprafață de aproximativ ''dimensiunea Indiei'', a declarat pentru AFP dr. Sarah Wyse, care a participat la realizarea raportului. Dar deși această cifră pare alarmantă, doamna Wyse a spus că unele plante au nevoie de aceste incendii pentru a se regenera. ''Aceste incendii nu sunt, în sine, un lucru rău pentru mai multe ecosisteme, pentru că cele mai multe plante se adaptează la foc'', a afirmat ea. De asemenea, raportul a estimat la 540 de miliarde (492 miliarde de euro) pe an costul potențial pentru agricultura mondială în cazul în care răspândirea dăunătorilor invazivi și patogeni nu este oprită. Documentul subliniază necesitatea unor măsuri de biosecuritate mai stricte, în special pentru comerțul cu plante vii. Globalizarea comerțului și călătoriile internaționale facilitează, de exemplu, răspândirea lăcustelor și a altor dăunători, deosebit de distructivi pentru porumb. Domeniul Kew Gardens, situat la vest de Londra, adăpostește una dintre cele mai importante colecții de plante din lume în serele și frumoasele sale grădini. De asemenea, este un centru mondial de cercetare botanică ce dorește să facă din raportul său ''State of the World's Plants'' un instrument de referință.