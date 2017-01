Zeci de organizaţii neguvernamentale critică noua strategie a CE pentru romi

Un grup format din 36 de organizaţii europene care militează pentru drepturile romilor critică Comisia Europeană şi apreciază că noua strategie a UE privind integrarea romilor nu ia în considerare opiniile şi recomandările romilor şi ale organizaţiilor care îi reprezintă. Grupul consideră că noua strategie lansată săptămâna aceasta prezintă lacune serioase în ceea ce priveşte combaterea discriminării romilor în Europa, arată un comunicat dat publicităţii de Policy Center for Roma and Minorities. Organizaţii din 16 ţări s-au reunit, joi, la Budapesta, la conferinţa organizată de către ”Decade of Roma Inclusion”, o iniţiativă a guvernelor şi a societăţii civile europene, care vizează îmbunătăţirea calităţii vieţii a celor peste 10 milioane de romi din Europa. Cele 36 de organizaţii consideră, printre altele, că obiectivul cu privire la educaţie, cuprins în noua strategie UE privind romii, nu este ambiţios. ”Educaţia stă la baza oricărui efort de îmbunătăţire a condiţiilor de trai ale romilor. Cu toate acestea, noua strategie UE nu remediază în mod corespunzător această problemă”, se arată în comunicatul dat publicităţii de Policy Center for Roma and Minorities.

Grupul de organizaţii apreciază, de asemenea, că documentul UE nu propune o viziune clară cu privire la dimensiunea de gen, aceasta fiind absolut crucială pentru obţinerea unor rezultate satisfăcătoare, şi, totodată, nu abordează în mod clar problema tinerilor romi. Cele 36 de organizaţii spun, de asemenea, că ”noul Cadru UE nu aduce în discuţie creşterea îngrijorătoare a anti-ţigănismului, a prejudecăţilor negative şi a discriminării la nivel instituţional”. ”Cadrul UE nu oferă nicio garanţie asupra faptului că strategiile naţionale vor fi dezvoltate în strânsă colaborare cu societatea civilă romă. Aceasta din urmă este pregătită să-şi asume un rol activ în procesul de elaborare a politicilor, doar că dorim ca şi Comisia Europeană să se implice împreună cu noi”, a declarat Zeljko Jovanovic, directorul Open Society Roma Initiatives.

Cadrul pentru coordonarea strategiilor naţionale pentru integrarea romilor a fost adoptat marţi, de Comisia Europeană. Vicepreşedintele Comisiei Europene, Viviane Reding şi comisarul László Andor au prezentat deputaţilor aceste noi măsuri, care au ca obiectiv integrarea economică şi socială a populaţiei rome în Europa. Acest cadru european urmează să fie examinat de statele membre, în vederea adoptării sale la Consiliul European din iunie. Cadrul se axează pe patru piloni: accesul la educaţie, locuri de muncă, îngrijiri medicale şi locuinţe. Statele membre ar trebui să stabilească obiective naţionale specifice în ceea ce priveşte integrarea romilor, în funcţie de dimensiunile populaţiei rome care trăieşte pe teritoriile lor şi de situaţia iniţială a acesteia.