Zeci de premii la „Steluţele Mării”

Constanţa a marcat încă o reuşită în calendarul evenimentelor artistice din acest an. Duminică, la Palatul Copiilor, s-a consumat cea de-a XXI-a ediţie a Festivalului Naţional de Interpretare a Muzicii Uşoare pentru Copii şi Tineret „Steluţele Mării”. Cei 45 de concurenţi s-au întrecut pe scenă pe mai multe secţiuni diferenţiate în funcţie de vârstă: Secţiunea IA (6-8 ani), Secţiunea IB (9 - 12 ani), Secţiunea II (12 - 14 ani) şi Secţiunea III (15 - 18 ani). Preşedintele juriului a fost prof. dr. Adrian Doxan, scriitor, membru al Uniunii Compozitorilor din România şi profesor la Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria” din Constanţa. Alături de acesta, greaua misiune de a decide soarta celor trei trofee şi tot atâtea premii pentru fiecare secţiune în parte a revenit unor nume sonore din domeniul muzicii româneşti precum Gabriela Boţan, interpret, compozitor, profesor şi colaborator al TVR, Ion Petrache, compozitor, dirijor, orchestrator şi profesor la Liceul Internaţional din Constanţa.

Rampă de lansare a celor mai tinere talente din muzica uşoară românească, evenimentul a impresionat prin talentul participanţilor care au pus la grea încercare decizia membrilor juriului. Excepţie a făcut doar concurenta Laura Andreea Olteanu, care a luat trofeul din acest an la secţiunea 15 - 18 ani, de la mare şi l-a dus la munte, în frumoasa staţiune Sinaia. Adolescenta s-a detaşat evident de ceilalţi concurenţi prin calităţile sale de excepţie. „Am început să cânt acum doi ani şi acesta este primul meu trofeu”, ne-a mărturisit tânăra, după ce a coborât de pe scenă, în aplauzele publicului. „Am găsit un site special cu toate festivalurile şi de acolo l-am ales pe cel care este cât de cât mai aproape şi mai interesant”, a adăugat ea. A concurat cu piesa „Mercy on Me” din repertoriul Christinei Aguilera, o piesă gospel şi jazz. „Am avut mari emoţii, trofeul înseamnă o încurajare foarte mare pentru mine... Ştiam că sunt bună, dar nu mă gândeam că suficient de bună ca să câştig un asemenea premiu. Mă bucur că am convins juriul”, a declarat câştigătoarea. Laura Andreea Olteanu are 17 ani şi a locuit şi în SUA, 10 ani, având dublă cetăţenie.

„La secţiunea a treia, unde am avut nouă concurenţi, niciunul nu a fost sub locul trei. Este extraordinar, în condiţiile acestea austere, copiii români muncesc foarte mult şi obţin rezultate impresionante. Păcat că nu putem să-i sprijinim mai mult, pentru că ei se ‘pierd’ cumva... unii renunţă, alţii mai tenace continuă. Dar să sperăm! Actul cultural trebuie susţinut şi trebuie făcut orice pentru ca acesta să existe”, a declarat prof. dr. Adrian Doxan. La rândul său, reputatul profesor de muzică Gabriela Boţan a remarcat performanţele deosebite ale şcolilor de muzică din Constanţa şi Călăraşi, pe scena „Steluţelor Mării”. „Pentru mine este o provocare acest festival pe care domnul compozitor Adrian Doxan îl organizează cu puterile lui. Îl sprijinim cât putem şi noi de la Bucureşti, pentru că suntem conştienţi de faptul că pentru noi, profesorii, aceasta este o evaluare finală după un ciclu de studiu cu elevii noştri (...). Este o muncă foarte unită a noastră, a părinţilor, a dascălilor, a compozitorilor şi textierilor. Personal, făcând parte şi din juriul Mamaia Copiilor, în 2008 şi 2009, am remarcat evoluţia acestor copii şi i-am revăzut în diverse manifestări”, a menţionat distinsa artistă.

Câştigătorii primei secţiuni sunt: Premiul I - Gabriela Şomordolea, Adrian Cazaciuc, Ana Stănciulescu (Măgurele) şi Cristina Mangoianu (Constanţa). Trofeul secţiunii IB a fost câştigat de Erika Gabriela Isac. Premiul I a fost luat de Andreea Dumitru (Măgurele), Andreea Ştefan (Cobadin), Cristi Mangoianu (Constanţa). La cea de-a doua secţiune, trofeul a rămas la Tudor Alexandru (Ciolpani) iar premiul I la constănţenii Alexandra Cristina Leonte, Bogdan Robert Caragea şi Larisa Gabriela Vină. Câştigătorii locului I al secţiunii a III-a sunt constănţencele Cristiana Dicianu şi Eliza Nirlu, precum şi Oana Cristina Ioniţ, din Călăraşi.