Zeci de primării, la un pas de faliment!

În vara acestui an, Guvernul a deschis robinetul la conducta cu bani pentru primăriile din țară. Dar nu vă gândiți că Executivul a alocat bani pentru proiecte de dezvoltare locală, ci a permis majorarea salariilor celor din administrație, inclusiv ale primarilor. Așa s-a ajuns ca, în unele situații, veniturile să fie atât de mari încât mai-marii de la București au devenit invidioși. Spre exemplu, salariul primarului municipiului Alexandria (județul Teleorman), Victor Drăguşin, a crescut precum Făt-Frumos. Edilul-șef din Alexandria are o indemnizație lunară de 18.200 de lei. În comparație, șeful statului, Klaus Iohannis, ar urma să primească doar 17.400 de lei, în condițiile în care președintele ar fi trebuit, teoretic, să aibă cel mai mare salariu din rândul bugetarilor. Iar în situația edilului din Alexandria sunt foarte mulți. Din cauza lăfăielii, unele primării au ajuns în pragul falimentului. De exemplu, un edil din judeţul Botoşani vrea să închidă primăria pentru că nu mai are bani. Este vorba de primăria din Dimăcheni, cea mai mică localitate din Botoşani, pe care edilul vrea să pună lacătul şi să trimită angajaţii acasă. Primarul cere bani pentru salarii şi plata utilităţilor, în caz contrar, activitatea va fi întreruptă. Primăria are 14 angajaţi, cu un salariu mediu de 6.000 de lei.

DRAGNEA CĂTRE PRIMARI: „VREȚI BANI? DESCURCAȚI-VĂ!“

Cu toate că situația financiară a multora dintre primării este la limită, șefii de la centru se spală pe mâini. Printre aceștia se numără și Liviu Dragnea, preşedintele PSD. Acesta spune că primăriile sunt autonome şi decid câţi bani alocă pentru salarii şi câţi pentru dezvoltare. Liderul PSD a avertizat că primăriile au şi responsabilitatea deciziilor pe care le iau. „Au această autonomie pe care au cerut-o, şi în mod corect au cerut-o pentru că este un principiu european, dar în acelaşi timp au şi responsabilitatea deciziilor pe care le iau”, a spus Liviu Dragnea.