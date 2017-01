Zeci de produse compensate noi, pentru tratarea mai multor afecţiuni

Noua listă a medicamentelor compensate şi gratuite vine cu îmbunătăţiri pentru populaţie. Potrivit reprezentanţilor Ministerului Sănătăţii Publice (MSP), noua listă de medicamente de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală în sistemul de asigurări sociale de sănătate va intra în vigoare începînd cu 15 iulie 2008. Ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, spune că prin revizuirea listei s-a urmărit creşterea accesului echitabil al pacienţilor la medicamente cu sau fără contribuţie personală; monitorizarea mai eficientă a prescripţiilor medicale prin introducerea de protocoale terapeutice pentru afecţiunile cu impact major asupra stării de sănătate a populaţiei; creşterea calităţii tratamentului şi scăderea costurilor cu spitalizarea. Ca şi pînă acum, lista cuprinde denumirile comune internaţionale şi este alcătuită din sublistele A, B şi C. Atît sublista C1 cît şi sublista C2 au în alcătuire o serie de noi produse în tratarea mai multor afecţiuni. Astfel, în cazul insuficienţei cardiace cronice s-au introdus cinci produse noi, deci o creştere cu 30%, în cazul hepatitelor cronice de etiologie virală B,C şi D cu probe biologice de activitate s-au introdus, de asemenea, alte cinci produse noi, aici creşterea fiind de 50%. Şi în cazul hepatitei autoimune s-au introdus două produse noi (o creştere de 60%), în cazul cirozei hepatice s-au introdus nouă produse noi (creştere de 80%), în cazul leucemiilor, limfoamelor, aplaziilor medulare, gamapatiilor monoclonale maligne, tumorilor maligne, sindroamelor mielodisplazice alte patru produse noi (creştere cu 20%). Şi în cazul bolii Parkinson au fost introduse două produse noi, iar în cazul bolilor psihice (schizofrenie, tulburări schizotipale si delirante, tulburări afective majore, tulburări psihotice acute si boli psihice copii, autism) s-au introdus nouă produse (creştere cu 35%), şi exemplele pot continua. Sublista C2 a suferit şi ea o modificare, astfel: subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere are în plus 51 de produse noi (creştere de 125%), iar în cazul subprogramului de tratament al bolnavilor cu tuberculoză s-au introdus două produse pentru TBC multirezistent. Pentru Programul Naţional de Oncologie s-au introdus nouă produse noi, iar pentru Programul Naţional de boli neurologice (Subprogramul de tratament al Sclerozei Multiple) s-au introdus trei produse noi (creştere 50%). Şi în cadrul Programului Naţional de diabet zaharat (Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat) s-au introdus patru produse noi (creştere 40%).