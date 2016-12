Zeci de slujbe oferite la Bursa locurilor de muncă

Zeci de persoane şi-au căutat ieri o slujbă la Constanța, la Bursa locurilor de muncă organizată în cadrul proiectului ”Integrare pe piața muncii în regiunea Sud-Est”, finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. Mai precis, peste 50 de candidați s-au îndreptat spre standurile celor 11 firme care şi-au prezentat oferta de joburi disponibile. Și-au adus CV-ul, au consultat oferta firmelor prezente şi au răspuns întrebărilor angajatorilor, în speranţa că vor semna un contract de muncă. Bursa s-a adresat mai multor persoane care au urmat cursuri de calificare în cadrul proiectului. ”285 de persoane au beneficiat de un program de instruire în vederea dobândirii competențelor de operator calculator și asistent relații publice și comunicare. Din ele au fost selectate cam 55 - 60, cu șansele cele mai mari de reușită pe piața muncii. Vorbim despre persoane mai motivate, cu studii și experiență. Am dorit să le oferim competențe în plus în profesiile pe care ei le au deja”, a declarat expertul coordonator consiliere în cadrul Asociației Europa Socială, Corina-Adela Ghiorlan. Printre cei care s-au interesat de un job s-a aflat şi Marinela, o tânără care își caută de lucru de aproape doi ani. Femeia a urmat un curs de asistent de relații publice și comunicare și îşi doreşte să se angajeze ca formator, dar ştie că are de depăşit un obstacol. ”Problema este cu experienţa, dar și cu faptul că posturile de formator sunt aproape inexistente. Am urmat cursuri și în acest domeniu, însă până acum nu mi-am găsit nimic de lucru. Cu toate acestea, dacă îmi găsesc un alt post, în alt domeniu, sunt dispusă să accept”, a spus Marinela.

JOBURI DE INGINER ȘI MANAGER, DAR ȘI DE BARMAN ȘI OSPĂTAR Pe lista posturilor oferite de firmele prezente la Bursa locurilor de muncă s-au regăsit slujbe pentru ingineri, manageri, tehnicieni cadastru, agenți de vânzări în showroom de obiecte de mobilier, designeri, dar şi muncitori necalificaţi, precum cameriste, ospătari, chelneri sau gipsari-faianțari. La Bursă au participat atât tineri, cât și persoane trecute de prima tinerețe. ”Au participat la Bursă toate categoriile de persoane, de la proaspeți absolvenți de liceu și facultate și până la persoane de aproximativ 45 de ani. Fiecare firmă a pus la dispoziție câte două, trei sau patru locuri de muncă, atât pentru cei cu studii superioare, cât și pentru cei cu studii medii. Noi sperăm ca în urma acestei Burse să se angajeze cât mai mulți”, a spus Ghiorlan.