Zeci de șoferi au protestat pe bulevardul Aurel Vlaicu din Constanța

Joi dimineața, în jurul orei 10.00, mai mulți șoferi cu automobile, tiruri și autobuze au ieșit la un marș pe bulevardul Aurel Vlaicu.

Protestul lor are legătură cu acela organizat de transportatori în toată țara.

După aproximativ o jumătate de oră, mașinile au plecat în marș, prin Ovidiu, îndreptându-se spre autostrada A4.

Reprezentanții forțelor de ordine au estimat că au fost în jur de 15-20 de vehicule participante.

Potrivit Primăriei Constanța, protestul transportatorilor nu este autorizat. „Au fost două solicitări pentru organizarea unor proteste în municipiul Constanța, dar ele au fost retrase de cei care le-au depus“, au spus reprezentanții autorității locale.

Aproximativ 1500 de persoane şi câteva zeci de camioane, taxiuri şi tiruri s-au adunat joi dimineaţa în faţa Palatului Victoria, la protestul organizat de cinci organizaţii din transporturi, ca reacţie la preţul RCA. Proteste similare cu drumuri blocate au loc în majoritatea judeţelor din ţară. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Liviu Iolu, a declarat că Guvernul nu are competenţe în privinţa stabilirii valorii de plafonare a tarifelor RCA şi este inadmisibil să i se ceară acest lucru, adăugând că OUG aprobată miercuri oferă cadrul juridic pentru ca ASF să clarifice situaţia.

Circulaţia se desfăşoară cu dificultate, joi, în mai multe județe din țară.

PROTESTEAZĂ CINE POATE!

Așa cum era de așteptat, planul marelui protest al transportatorilor a cam fost dat peste cap de faptul că, în urmă cu o zi, autoritățile au votat OUG pentru înghețarea tarifelor RCA. Cei care n-au primit memo-ul sau care n-au fost mulțumiți de rezultat au ieșit joi, 15 septembrie, în stradă, chiar și la Constanța. În schemă au intrat însă și alții, care n-au nicio legătură cu subiectul, după cum a declarat, pentru Telegraf, șeful filialei locale a confederației patronale COTAR, Lică Neagu - „Au protestat unii de capul lor. Noi am anulat, pentru că am obținut ce-am vrut, adică înghețarea tarifelor RCA și adoptarea legii poliței obligatorii, care cuprinde și recomandările noastre, și cele ale Consiliului Concurenței. Dar au apărut pe șosea și unii cu microbuze, că le ia Primăria taxă de 50 lei ca să intre în oraș și că să fie scoasă... Ce treabă are asta cu RCA? Ba chiar au sunat pe la dispecerate și au chemat taxiuri în ajutor. În fine, am sesizat Poliția“. Cât despre protestele din București, Neagu apreciază că au o motivație „altfel“ - „Au rămas patru din șase patronate? Cu doar 2.000 de mașini? Cer demisia șefului ASF, Mișu Negrițoiu. Pe noi nu ne interesează, însă, cine conduce ASF, ci doar ca partea cu scumpirile mafiote să fie rezolvată (ceea ce s-a întâmplat - n.r.)“.