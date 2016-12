Zeci de studenţi, răniţi la Moscova în urma unui incendiu produs la un cămin studenţesc

Aproximativ 40 de studenţi străini la Universitatea de Medicină din Moscova au fost spitalizaţi în urma unui incendiu declanşat într-un cămin din sud-vestul Moscovei, au anunţat astăzi oficiali medicali citaţi de agenţia Tass. Aproximativ 20 de studenţi sunt în stare gravă, au declarat oficialii. Incendiul s-a declanşat într-un cămin cu 16 etaje miercuri seara şi a fost stins după aproximativ o oră. Aproximativ 680 de persoane au fost evacuate din clădire. Potrivit informaţiilor preliminare, incendiul a fost provocat de un scurtcircuit. Potrivit unor surse din cadrul serviciilor de intervenţie, citate de agenţia Sputnik, studenţii străini sunt din Ghana, Rwanda, Sierra Leone, Malaysia, Turkmenistan şi According to an emergencies services source, the foreign students are from Ghana, Rwanda, Sierra Leone, Malaysia, Turkmenistan şi Tadjikistan.