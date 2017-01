Zeci de tone de gunoaie strânse din păduri

Reprezentanţii Direcţiei Silvice din Constanţa, în colaborare cu autorităţile locale, au avut de muncă serios în urma turiştilor şi constănţenilor care şi-au petrecut minivacanţa de 1 Mai la iarbă verde, cu grătare încinse şi băutură din belşug. Tone de gunoaie au fost strânse din locurile preferate pentru astfel de evenimente. „Am cerut sprijinul primăriilor pe raza cărora se află pădurile pentru a ne ajuta cu oameni şi cu depozitarea gunoaielor strânse. În total, am cheltuit 10.000 de lei pentru această acţiune”, a declarat directorul Direcţiei Silvice din Constanţa, Valentin Neagu. De la Gura Dobrogei, spre exemplu, au fost adunate trei tone de gunoaie. Au ajutat la acţiunea de igienizare peste 40 de persoane, inclusiv pădurarii şi şase oameni puşi la dispoziţie de autoritatea locală dintre beneficiarii venitului minim garantat. „La Fântâniţa am colectat două tone de gunoaie. Aici, am fost ajutaţi de pădurari, oamenii de la Primărie şi alte 15 persoane”, a precizat Valentin Neagu. Pădurea de la Valu lui Traian a fost şi ea ticsită de gunoaie: două tone strânse de pădurari, beneficiarii venitului minim garantat şi şase alte persoane de la Direcţia Silvică. La Casian, oamenii au umplut patru remorci cu peturi, hârtii şi pungi de plastic, adică vreo două tone de mizerii strânse după cei certaţi cu bunele maniere. „Activitatea nu face parte din statutul nostru dar cineva trebuie s-o facă. Astfel de acţiuni se repetă din două în două săptămâni sau lunar, în funcţie de situaţie. În loc să vindem lemne la un preţ mult mai scăzut, preferăm să-l ţinem puţin mai ridicat ca să putem suporta cheltuielile şi pentru strângerea gunoaielor din păduri”, a mai declarat directorul Direcţiei Silvice Constanţa. Primarii încep să fie din ce în ce mai responsabili în legătură cu igienizarea pădurilor şi amplasarea coşurilor de gunoi. „Am avut nenumărate întâlniri şi discuţii cu primarii. Acum observăm că lucrurile încep să se mişte încet-încet. La Cheia, de exemplu, lucrurile merg chiar bine. S-au amplasat şi recipiente pentru depozitarea gunoaielor. Nu a fost cazul să intervenim şi să sancţionăm vreo primărie”, a declarat comisarul şef al Gărzii de Mediu Constanţa, Vasile Petro.