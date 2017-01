Zegrean: ”Un judecător al CCR a spus CE că îi este frică să fie judecător la Curte”

Preşedintele Curții Constituționale a României (CCR), Augustin Zegrean, a declarat, astăzi, că, după deciziile privind legea Big Brother, reprezentanţi ai unor instituţii au făcut acuzaţii grave la adresa Curţii, iar un judecător CCR s-a plâns reprezentanţilor Comisiei Europene că îi este frică să fie judecător la Curtea Constituţională. ”În ultima vreme, şi asta se întâmplă din vara anului trecut, după ce am început să dăm deciziile acelea cu Big Brother, au fost trei decizii, ieri am dat-o pe ultima, au apărut chiar reprezentanţi ai unor instituţii ale statului sau parlamentari care au făcut acuzaţii deosebit de grave la adresa Curţii, în legătură cu aceste decizii”, a declarat preşedintele CCR. Potrivit lui Zegrean, aceste acuzaţii sunt ”de natură a pune presiune pe judecătorii Curţii”. ”Nu vă ascund că la ultima întâlnire cu reprezentanţii Comisiei Europene, cu MCV-ul, unul dintre judecătorii Curţii, dar a fost acceptat de ceilalţi, s-a plâns că se teme, că este prea mare presiunea asupra lui, că îi este frică să fie judecător la Curtea Constituţională. Nu se poate ca de fiecare dată când trebuie să luăm o decizie să apară reprezentanţi ai politicului în gereral sau ai instituţiilor statului, care să ne spună ce avem de făcut şi ce decizie trebuie să dăm în situaţia respectivă şi, mai mult, după aceea să ni se atragă atenţia, într-un fel, că vom da socoteală, că vom fi învinuiţi că dacă, Doamne fereşte se întâmplă ceva, noi vom fi traşi la răspundere”, a declarat Zegrean. ”Este regretabil şi ne adresăm prin intermediul dumneavoastră instituţiilor statului, politicienilor, să se abţină de la astfel de comentarii, să nu ne ameninţe. Eu nu mă mai tem, am primit atâtea, în ultimii 25 de ani, încât ce să mai fac eu să mă tem, dar nu este corect”, a spus Zegrean. Întrebat dacă există o legătură între situaţia lui Toni Greblă şi deciziile luate de Curtea Constituţională, miercuri, legat de legea Big Brother 2, Zegrean a spus: ”Nu cred şi vreau să cred că este absolut întâmplător”. Întrebat dacă el a fost ameninţat, preşedintele Curţii Constituţionale a spus că nu a fost ameninţat personal, ci presiunea a fost asupra instituţiei.