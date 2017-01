„Zero”, „Blaxy Girls” şi Dalma, printre finaliştii Eurovisionului românesc

Tina, Dalma, „Zero”, „Tabassco”, „Popas Band” şi „Blaxy Girls” sînt primii şase finalişti ai selecţiei naţionale Eurovision 2009, desemnaţi în cadrul primei semifinale a concursului, care a avut loc marţi seară. Tina a participat în concurs cu piesa „Pleacă”, Zero - „Sunny Days”, „Tabassco” - „Purple”, „Blaxy Girls” - „Dear Mama”, „Popas Band” - „Strigă” şi Dalma - „Love Was Never Her Friend”. La prima semifinală a selecţiei naţionale Eurovision au mai evoluat: Juan Xavier, cu piesa „Perdoname”, Niko & Moni-k - „Disco Maniacs”, Alexa - „A Girl Like Me”, Floriana - „Take the Chance”, D.D. - „Everyday” şi Romeo Zaharia - „Someone Like You”.

Finaliştii au fost aleşi în urma unui vot mixt: votul publicului (care a valorat 50% din punctaj) şi votul unui juriu de specialitate, format din Mircea Drăgan (compozitor), Monica Anghel (cîntăreaţă), Robert Anghelescu (compozitor), Mihai Ogăşanu (compozitor), Liliana Ştefan (textier), Aris Kalimeris (preşedintele clubului fanilor Eurovision din România), Manuel Dinculescu (compozitor), Gabriel Cotabiţă (cîntăreţ) şi Cornel Fugaru (compozitor, preşedintele juriului). Prezentatorii au declarat că numărul de voturi obţinute de fiecare concurent în semifinală, atît din partea publicului, cît şi din partea juriului, va fi făcut public pe site-ul dedicat selecţiei naţionale, www.tvr.ro/eurovision, după finala de sîmbătă, astfel încît toţi concurenţii să aibă şanse egale pe durata competiţiei. Următoarea semifinală, în cadrul căreia vor fi prezentate tot 12 piese, va avea loc în această seară, în cadrul unei emisiuni transmise în direct la TVR 1.

Prezentatorii primei semifinale naţionale au fost DJ-ii de la Radio 21, Escu, Orlando şi Răzvan Popescu, în camera verde fiind prezenţi Alina Sorescu şi Andi Villara. Artistul care va fi ales în urma finalei selecţiei naţionale, sîmbătă, va reprezenta România la concursul Eurovision 2009, care va avea loc la Moscova, între 9 şi 16 mai. Concursul Eurovision se va desfăşura la Complexul Sportiv Olympiisky. Costurile de pregătire şi organizare a competiţiei în capitala rusă se vor ridica la un miliard de ruble (30 de milioane de euro).

Anul trecut, România a fost reprezentată la Eurovision de Nico şi Vlad Miriţă, care au participat în concurs cu piesa „Pe o margine de lume”, clasîndu-se pe locul 20 din 25. Cîştigătorul competiţiei a fost rusul Dima Bilan, care a evoluat alături de violonistul Edvin Marton şi de patinatorul Evgheni Pluşenko.