„Zero” deschide prima semifinală a Eurovisionului

Prima semifinală a Eurovisionului românesc, programată pe data de 27 ianuarie, va fi deschisă de trupa „Zero”, care participă în concurs cu melodia „Sunny Says” şi va fi închisă de „Blaxy Girls”, cu piesa „Dear Mama”. Ordinea urcării pe scenă în prima semifinală va fi: „Zero” – „Sunny Days”, Nico & Moni-k – „Disco Maniacs”, D.D – „Everyday”, Romeo Zaharia – „Someone like you”, Floriana Pachia – „Take the chance”, Alexa – „A girl like me”, Popas Band – „Strigă”, Juan Xavier – „Perdoname”, „Tabassco” – „Purple”, Tina (ex. POPS) – „Pleacă”, Dalma – „Love was never her friend” şi „Blaxy Girls” – „Dear Mama”.

În cea de-a doua semifinală, care se va desfăşura pe data de 29 ianuarie, prima care urcă pe scenă este Besa, cu piesa „Nothing gonna change”, iar ultimul concurent care îşi va prezenta melodia în semifinale este Elena Gheorghe, care va interpreta „The balkan girls”. Ordinea intrării în concurs, la cea de-a II-a semifinală, este: Besa – „Nothing gonna change”, „Red Blonde” – „Nu am cu cine”, Adrian Molnar – „Go on”, Cătălin Josan – „Stop”, „SoundCheck” – „You are my love”, „Etnic” – „The love is the life”, Irina Popa – „I feel your presence”, Alexa – „One last night”, Alin Nica – „Don\'t leave”, IMBA – „Round & round”, Costi – „Can you forgive”, Elena Gheorghe – „The balkan girls”.

Cele două semifinale şi finala naţională Eurovision 2009 - care va avea loc pe 31 ianuarie -, vor fi prezentate de Orlando, Escu şi Popescu, DJ la Radio 21.

„Biondo”, din nou la Eurovisionul românesc

Trupa suedeză „Biondo” va susţine un recital special în seara finalei selecţiei naţionale Eurovision 2009. În seara de 31 ianuarie, cînd va fi ales reprezentantul României la Eurovision 2009, „Biondo”, cîştigătoarea „Cerbului de Argint” în 2008, va cînta aproximativ 15 minute pentru telespectatorii din România. Grupul suedez a participat, anul trecut, la selecţia naţională a Eurovision, cu piesa „Shine\".

Concursul internaţional Eurovision 2009 se va desfăşura pe data de 16 mai, la Moscova.