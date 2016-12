Zerul, hrănitor ca şi laptele

Zerul conţine cam aceleaşi substanţe hrănitoare ca şi laptele, doar că are mult mai puţine grăsimi, ceea ce-l recomandă şi în curele de slăbire, cunoscut fiind pentru acţiunea sa de topire a grăsimilor. În plus, zerul conţine vitamine din grupul B, calciu, potasiu şi iod. Toate acestea întăresc unghiile, dau părului strălucire, sănătate şi rezistenţă, catifelează pielea şi întăresc organismul. Persoanele care practică un sport ar trebui să bea zilnic măcar un pahar de zer, deoarece s-a constatat că acesta ajută la dezvoltarea musculaturii. Este important de ştiut că un pahar de zer are doar 48 de kilocalorii şi se poate bea în loc de apă. Studiile pe animale au demonstrat că zerul proaspăt, consumat cu regularitate, protejează împotriva cancerului intestinal, de colon şi mamar. Zerul este un foarte bun detoxifiant. Bolnavii de gută ar trebui să bea zilnic, timp de trei luni, câte trei căni de zer. Persoanele cu imunitate scăzută ar trebui să bea zilnic zer, ori să mănânce o sută de grame de urdă, până la creşterea capacităţii naturale de apărare a organismului încât să facă faţă bolilor, mai ales gripei şi răcelilor.