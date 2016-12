Zeul Neptun de la Ziua Marinei s-a stins din viață

Lectorul universitar doctor Naie Oprișan, cadru didactic al Academiei Navale ”Mircea cel Bătrân” (ANMB) din Constanța, cel care din 2004 l-a întruchipat an de an pe Zeul Neptun în cadrul Zilei Marinei Române, s-a stins din viață la 64 de ani. Naie Oprișan a fost cadru didactic al ANMB din 1980, unde a lucrat cu zeci de generații de studenți la educație fizică, pregătindu-i la sporturi nautice precum caiac, canoe și înot. Profesorii și studenții care l-au cunoscut au numai cuvinte de laudă la adresa lui, descriindu-l drept o persoană dedicată profesiei, un profesionist care a reușit să și-i apropie pe studenți. ”Toți studenții noștri care l-au cunoscut îl pomenesc și regretă pierderea sa. A fost un om atașat și care a dezvoltat în tineri spiritul de echipă și a devenit un bun prieten al studenților. Studenții au obținut performanțe deosebite la sport de-a lungul anilor și datorită lect. univ. dr. Naie Oprișan”, a declarat, pentru ”Telegraf”, prorectorul pentru relații internaționale din cadrul ANMB, comandorul Octavian Tărăbuță. Nu doar studenții și-l amintesc pe prof. Oprișan, ci și zeci de mii de români care au participat în fiecare an la manifestațiile de Ziua Marinei, unde Zeul Neptun îi saluta cu prietenie pe toți participanții la manifestări din largul mării. Dumnezeu să-l ierte!