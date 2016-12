Zgârie-norii din New York sting lumina pentru a proteja păsările migratoare

Zgârie-norii din Manhattan, New York, o veritabilă atracţie pentru turişti, le dezorientează pe păsările migratoare, a avertizat un grup ecologist new-yorkez, care i-a îndemnat pe concitadinii săi să oprească sistemele de iluminare ale acestor imobile, în lunile de toamnă, după miezul-nopţii. Asociaţia ecologistă NYC Audubon, a cărei iniţiativă a fost lansată în 2005, numără deja peste 40 de imobile partenere, printre care se regăsesc celebrele Chrysler Building, Rockefeller Center şi Time Warner Center. Celebra Empire State Building aplică deja, de mai mulţi ani, propriul program de protecţie a păsărilor migratoare. Reprezentanţii NYC Audubon afirmă că aproximativ 90.000 de păsări mor în fiecare an, la New York, izbindu-se de zgârie-norii din oraş, în timpul migraţiei lor anuale. ”Noaptea, păsările au ca repere Luna şi stelele. Într-un mediu urban, în faţa luminilor artificiale puternice, ele sunt dezorientate”, a declarat Susan Elbin, ornitolog în cadrul NYC Audubon. Mai ales atunci când cerul este acoperit de nori, păsările, atrase de lumină, se abat de la traseele lor de migrare. Din această cauză, ele se izbesc de faţadele de sticlă sau zboară în jurul imobilelor, în cercuri, confuze, fapt care le consumă rezervele de energie.

În lunile septembrie şi octombrie, care reprezintă perioada de vârf a migraţiei de toamnă, administratorii zgârie-norilor din New York au fost rugaţi să stingă, de la miezul-nopţii până în zori, sistemul de iluminare ornamental, dar şi luminile din birourile goale. Persoanele care lucrează până la ore târzii din noapte sunt încurajate să tragă storurile şi să folosească lămpile de birou în locul neoanelor din plafoanele birourilor. ”Economisiţi bani şi energie, salvând, în acelaşi timp, multe vieţi”, se afirmă pe site-ul asociaţiei NYC Audubon. Chiar şi celebrul Ground Zero, locul unde s-au prăbuşit cele două turnuri World Trade Center, a participat la această iniţiativă. În timpul ceremoniei de comemorare a victimelor atentatelor din 11 septembrie 2001, cele două proiectoare de mare putere, simbolizând turnurile-gemene, au fost stinse de cinci ori, la cererea ornitologilor, pentru a nu deranja migraţia celor circa 10.000 de păsări care trec în fiecare noapte pe deasupra oraşului.