“Zgomot timp de trei zile”

Ieri după-amiază, pe rolul Tribunalului Constanţa a avut loc un nou termen în procesul “Lara Şaban”. Principalii suspecţi sunt fratele Larei, Gilberto Ghiunal Şaban şi George Davidescu, ambii fiind acuzaţi de omor deosebit de grav. Procesul a început cu audierea unui nou martor, cetăţeanul italian de origine libaneză Michel Khalil Abou Rjeili, chiriaşul apartamentului unde a fost ucisă Lara. Bărbatul i-a spus judecătorului că locuieşte în Baia Mare şi că îl cunoaşte pe Davidescu din anul 2008. În 2011, martorul a avut o problemă la apartament şi i-a trimis printr-un curier rapid cheile apartamentului lui Davidescu, pe care l-a rugat să se ocupe de reparaţii, iar apoi cheile au rămas la el pentru a remedia şi alte probleme care ar putea să apară. „În prima sau a doua săptămână a lunii mai 2012, am fost sunat de mai multe ori de Davidescu, care m-a întrebat insistent când vin la Constanţa. În una din discuţii mi-a spus că la apartament a avut loc o nouă inundaţie la baie şi că tot holul a fost afectat. M-a anunţat că a aruncat mocheta de pe hol, un covor din baie şi cuvertura de pe pat. Pe 22 mai am venit la Constanţa şi m-am întâlnit cu George, care mi-a spus să îmi las telefoanele în maşină, că în ultima perioadă are probleme cu legea, şi mi-a dat cheile apartamentului”, a declarat Michel Khalil Abou Rjeili. Martorul a fost pus pe gânduri în momentul în care a intrat în apartament şi nu a văzut piese schimbate şi nicio urmă de inundaţie, lucru ce a fost susţinut de o vecină care i-a spus că, dacă ar fi fost scurgeri, şi apartamentul ei ar fi fost inundat. „O vecină mi-a spus că timp de trei zile în apartament a fost zgomot. După câteva zile a venit poliţia şi mi-a spus ce s-a întâmplat”, a adăugat martorul. La finalul procesului, soţia lui Gilberto Şaban a depus un memoriu în numele soţului ei, pe care i l-a dat judecătorului.