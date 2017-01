Preşedintele Camerei Valeriu Zgonea a anunţat, astăzi, că în şedinţa din 2 februarie se va lua act de raportul Comisiei juridice în privinţa incompatibilităţii deputatului PNL Petre Roman şi a susţinut că imunitatea parlamentară este "o piatră de moară de gâtul" politicienilor. "Eu cred că este o procedură normală. Nu am procedura să convoc de îndată în situaţie excepţională, doar pentru un raport al ANI, Camera Deputaţilor şi să-i cer Comisiei juridice să facă acest raport. Aş fi făcut-o cu mare plăcere. Susţin această iniţiativă a domnului Horia Georgescu ( director ANI n.r), nu cred că trebuie să tergiversăm şi nu cred că am văzut la Camera Deputaţilor, de când am preluat această funcţie, vreo tergiversare sau vreun vot cu privire la decizia ICCJ referitoare la incompatibilitatea unui coleg. Am modificat statulul în 2012 astfel încât să luăm act de decizie, nu să facem un raport al comisiei juridice în care să analizăm decizia ICCJ. Susţin acest lucru", a explicat preşedintele Camerei Deputaţilor. El a mai spus că este de acord şi cu procurorul general Codruţa Kovesi în privinţa imunităţii parlamentarilor, arătând că această imunitate este "o piatră de moară la gâtul politicienilor" şi că aşteaptă o propunere de "eliminare" a ei din partea Ministerului Public. "În acest moment, pentru clasa politică dispariţia imunităţii înseamnă dispariţia unui subiect care era ca o piatră de moară la gâtul fiecărui politician care ajunge în Camera Deputaţilor sau în Senat Nu ştiu în care registru să semnez, aş semna de astăzi să scap de această imunitate. Nu ne avantajează cu nimic şi nu cred că trebuie să avem discuţii cu privire la analiza unui dosar, că e pe fond, că e pe formă, un dosar făcut de instanţă la adresa unui politician. Nu îl avantajează cu nimic pe un politician în 2015 că are imunitate stabilită prin Constituţie, dar sunt sută la sută convins că nu clasa politică trebuie să ia această decizie", a mai spus Zgonea. Zgonea a susţinut că Ministerul Public trebuie să aibă "o propunere de legislaţie" şi că "nu o să moară nimeni cu imunitate". "Dacă Ministerul Public are o propunere de legislaţie care să evite pe viitor să avem astfel de discuţii. Nu vreau să mai fiu întrebat de presă cu privire la acţiunea în justiţie la adresa unui parlamentar, nu ne-am născut cu imunitate, nu trăim cu imunitate şi nu o să moară nimeni cu imunitate, să fie foarte clar acest punct de vedere, pe care s-ar părea să mulţi nu l-au înţeles. Susţin întrutotul, dar nu sunt de acord ca politicienii să-şi facă ei legea, ci vreau un proiect făcut de societatea civilă şi Ministerul Public. Deputaţii vor să scape de această corvoadă, să fie întrebaţi dacă-l votează sau nu-l votează", a mai declarat Zgonea.