Zi de coşmar pe şosele

11:50:34 / 05 Martie 2014

alooooo politiaaa!!!

pooolitiiiiiaaa!un radar sa mai luati ceva permise(la aia care au) si sa mai supravegheati circulatia p'acolo cind aduceti?ma duc destul de des in cumpana la un amic si da,e grav ce se intimpla pe soseaua aia!cretini care se cred piloti-un kkt ca nu stiu decit sa apese acceleratia ca timpitii si se opresc in pomi sau omoara pe altii pentru ca nu stiu cind sa mia ia si piciorul de pe ea-piti care vorbesc la telefon-din ce in ce mai multe,depasiri aiurea,etc,ar face ceva bani ministerul de interne p'acolo!