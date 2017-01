Zi de Curăţenie Naţională

O nouă acţiune de ecologizare în toată ţara are loc sâmbătă, 28 septembrie, în cadrul proiectului „Let's Do It, Romania”, ajuns la cea de-a patra ediţie, voluntarii fiind aşteptaţi la punctele de înregistrare pentru a contribui la strângerea deşeurilor din situri naturale aflate în zona în care locuiesc. Cei care doresc să participe la Ziua de Curăţenie Naţională se pot înscrie pe site-ul proiectului, www.letsdoitromania.ro, la secţiunea „Înscrie-te la curăţenie”. Pe site este disponibilă şi lista punctelor de înregistrare unde pot merge voluntarii din fiecare judeţ, sâmbătă dimineaţă. Totodată, folosind aplicaţia de mobil TrashOut, disponibilă pentru iPhone şi Android, cei care doresc să contribuie la cartarea deşeurilor pot semnala mormanele de gunoaie pe care le observă în natură. La acţiune vor participa şi voluntari din cadrul unor instituţii precum Administraţia Naţională „Apele Române" (ANAR), Jandarmeria Română şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor. Astfel, voluntari de la „Apele Române", împreună cu elevi şi profesori de la patru licee din Bucureşti, vor face curăţenie la Barajul Lacul Morii. Toţi participanţii vor fi îmbrăcaţi cu tricouri şi şepci inscripţionate cu sigla ANAR şi vor primi din partea instituţiei o diplomă pentru participarea la această activitate de voluntariat. Echipe de voluntari vor veni şi din multe companii care sprijină proiectul. În fiecare an, peste jumătate dintre voluntarii participanţi au fost însă elevi, proiectul fiind promovat în toate şcolile de Ministerul Educaţiei, a declarat coordonatorul de comunicare „Let's Do It, Romania!", Anca Baniţă. Şi constănţenii au fost mobilizaţi. Elevi, profesori, jandarmi, reprezentanţi ai Penitenciarului Poarta Albă, deţinuţi, dar nu numai, cu toţii se vor alătura campaniei.

Proiectul presupune curăţarea deşeurilor în arealele naturale, nu în oraşe. Prima acţiune de ecologizare „Let's Do It, Romania!" a avut loc la 25 septembrie 2010, când peste 200.000 de voluntari au participat la curăţenie în toată ţara. În 2011, au participat 300.000 de voluntari, iar în 2012, 150.000. Proiectul „Let's Do It!" a pornit de la iniţiativa Estoniei, ţara care a lansat, în 2008, conceptul de curăţenie în toată ţara, într-o singură zi. După Estonia, şi alte ţări au preluat ideea, astfel că peste 100 de ţări din întreaga lume organizează anul acesta o zi de curăţenie generală, în perioada 15 martie - 12 octombrie.