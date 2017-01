Zi de curăţenie naţională!

Cel mai mare proiect de implicare socială din ţară, “Let’s Do It, România!”, a fost lansat oficial, ieri, la Constanţa. Anul acesta, campania de curăţenie naţională este programată în 24 septembrie şi intenţionează să depăşească recordul stabilit anul trecut, prin mobilizarea a 500.000 de voluntari, reprezentând 2% din populaţia României. “Acţiunea şi-a propus, pe de o parte, să mobilizeze sute de mii de oameni pentru curăţarea întregii ţări de deşeurile din afara oraşelor, într-o singură zi, iar pe de altă parte, educarea şi responsabilizarea populaţiei, în ceea ce priveşte grija faţă de mediul înconjurător, cât şi reciclarea deşeurilor acolo unde este posibil”, a declarat coordonatorul echipei, Andrei Coşuleanu. Anul trecut, la nivel naţional au participat peste 200.000 de oameni, au fost acoperite 41 de judeţe, au fost strânşi peste 550.000 de saci de deşeuri şi au fost implicate cinci autorităţi centrale, printre care Ministerul Mediului şi peste 2.000 de autorităţi locale. Totodată, a fost întocmită şi prima hartă a deşeurilor din ţară, pe baza căreia reţeaua naţională de voluntari a încercat să schimbe “faţa României”. În ceea ce priveşte municipiul Constanţa, managerul de proiect, Victor Maxim, spune că “dacă în 2010 au ieşit pe teren 2.000 de oameni, care au strâns 8.000 de saci de deşeuri, din care 7.500 au fost reciclaţi, se vrea ca în 2011 să fie mobilizate cel puţin 10.000 de persoane”. “Let’s Do It, România!” este proiectul tuturor celor care cred că în ţara noastră se întămplă şi lucruri pozitive, atunci când fiecare este dispus să contribuie, chiar cu foarte puţin: o singură zi, pentru o Românie curată. Persoanele care consideră că proiectul reprezintă o provocare şi vor să lupte împotriva curentului de lucruri negative care loveşte din toate părţile, o pot face accesând site-ul www.letsdoitromania.ro. Comunitatea “Let’s Do It, World!” s-a format în Estonia, în 2008, cuprinde opt ţări şi este susţinută oficial de Parlamentul European.