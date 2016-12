Zi de neuitat pentru alţi 200 de copii din Lumina

EXCURSIE PE LITORAL Alţi 200 de copii au beneficiat, ieri, de programul „Spectacole pentru copii - Constanţa Estival 2012”. Demarat la iniţiativa preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, în urmă cu şase ani, programul a continuat ieri cu excursia pe litoral a copiilor din comuna Lumina. Prin intermediul acestui program finanţat de CJC, peste 7.000 de copii din zona rurală a judeţului beneficiază, până în luna septembrie, de excursii gratuite la Constanţa, unde vizitează Delfinariul, se distrează la Aqua Magic, se plimbă cu telegondola şi urmăresc un superb spectacol de circ oferit de membrii circului Americano. Copiii din comuna constănţeană sosiţi în reşedinţa de judeţ au avut prilejul să se cunoască şi să se împrietenească.

ÎNCÂNTAŢI PESTE MĂSURĂ Copiii au fost încântaţi de tot ce au văzut, fie că a fost vorba de animalele din Microrezervaţie, de spectacolul oferit de delfinii Ni Ni, Pei Pei şi Chen Chen, de priveliştea pe care au avut ocazia să o vadă deasupra staţiunii Mamaia, din telegondolă, sau de multitudinea de tobogane în care s-au dat la Aqua Magic. Fără excepţie, fiecare locaţie vizitată le-a stârnit interesul. „A fost foarte frumos. Spectacolul oferit de delfini e mai frumos de la an la an, iar de toboganele din Aqua Magic nu ai cum să te saturi. Sunt momente foarte frumoase pe care le putem petrece alături de colegi şi asta contează foarte mult“, a spus Alin Bărăităreanu, de 13 ani, din Lumina. Pe lângă distracţie, copiii au beneficiat şi de toate condiţiile necesare pentru a se simţi cât mai bine, reprezentanţii CJC şi ai primăriei asigurându-le băuturi răcoritoare şi o masă. În plus, ei au primit de la CJC tricouri cu însemnele programului.