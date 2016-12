Zi de neuitat pentru copii din 23 August

Programul „Spectacole pentru Copii - Constanţa Estival 2010”, iniţiat de preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, a continuat, ieri, cu excursia oferită copiilor din comuna 23 August. „Am fost foarte nerăbdătoare să vin în această excursie. Mi-a plăcut mult la Delfinariu, plimbarea cu telegondola, dar punctul culminant a fost Aqua Magic, unde nu mai fusesem niciodată până acum. Cu toate că mi-a fost frică la început în telegondolă, am uitat apoi că sunt la înălţime şi am admirat priveliştea”, a spus Andreea Jarcalete, de nouă ani, din satul Dulceşti, localitate arondată comunei 23 August. La fel de încântaţi de excursie au fost şi restul copiilor din comună, care le-au spus cadrelor didactice însoţitoare că abia aşteaptă să revină la Constanţa. Conform protocolului semnat de CJC cu celelalte instituţii şi societăţi comerciale implicate în program, vizitele grupurilor de copii au loc în zilele de luni, marţi, miercuri, joi şi vineri ale fiecărei săptămâni. Pentru a se asigura că micuţii vor avea, în timpul excursiei, toate condiţiile necesare pentru a se simţi cât mai bine, reprezentanţii CJC şi ai primăriei implicate le-au asigurat băuturi răcoritoare şi o masă. În plus, copiii au primit de la CJC tricouri cu însemnele programului.