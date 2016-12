Zi de sărbătoare pentru dascălii români

În calendarul creștin-ortodox, pe 30 iunie sunt sărbătoriți cei 12 apostoli, care i-au învățat pe oameni să scrie, să citească și să creadă în Dumnezeu. Nu întâmplător, în această zi sunt sărbătoriți învățătorii, profesorii și educatorii din România. Deși trăim vremuri în care cadrele didactice se confruntă zi de zi cu o mulțime de provocări, măcar o dată pe an, profesorii au un motiv să-și sărbătorească meseria. Cel mai frumos este că ziua dedicată lor este printre cele mai longevive sărbători laice din România. Nu se știe cu exactitate anul în care a fost sărbătorită pentru prima dată această zi. Se știe, însă, că primul congres dedicat dascălilor a avut loc în 1898, la Ploiești. Aproape 30 de ani mai târziu, chiar pe 30 iunie, s-a înființat Asociația Generală a Învățătorilor din România (AGIRo), cea mai puternică asociație profesională din vremea respectivă. „Pe vremea aceea nu erau sindicate. Iar Asociația Învățătorilor era cea mai importantă. Nu exista profesor, învățător sau educator, chiar și din cele mai mici cătune din țară, care să nu fi fost înscris”, ne-a povestit președintele asociației, Viorel Dolha. În ciuda faptului că este strâns legată, prin semnificație, de un praznic religios, Ziua Învățătorilor a fost marcată cu fast și în regimul comunist.

CONGRESUL ÎNVĂȚĂTORILOR, LA A 36-A EDIȚIE Din păcate, tradiția nu a fost respectată mereu. În 2007, Legislativul român a hotărât ca Ziua Învățătorului să fie aniversată pe 5 iunie, ceea ce știrbește din adevărata semnificație a sărbătorii. În acest sens, membrii AGIRo îi vor cere ministrului Educației, Remus Pricopie, să restabilească data sărbătorii la 30 iunie. Asociația plănuiește să facă această solicitare în cadrul Congresului dedicat învățătorilor din România, aflat la a 36-a ediție. Evenimentul va avea loc în perioada 20-28 august, în Suceava, Putna, Cernăuţi, Iaşi, Chişinău și Eforie Sud. Congresul din acest an marchează mai multe aniversări, printre care amintim: 100 de ani de la „Marele Congres al Învăţătorilor Români” și 95 de ani de la înfiinţarea Asociaţiei Învăţătorilor din Chişinău. În același timp, se împlinesc 100 de ani de când unul dintre foștii miniștri ai Învățământului, Ion Mihalache, a fost ales președinte al asociației. Nu în ultimul rând, se împlinesc 510 ani de la moartea lui Ştefan cel Mare şi 110 ani de la manifestările de la Putna, la care au participat 20.000 de români. „Primul congres a avut loc în 1898, dar, de atunci, nu s-a desfășurat în fiecare an. Abia după Revoluție am început să organizăm anual această manifestare. De fiecare dată au participat peste 900 de profesori, învățători și educatori”, ne-a declarat președintele AGIRo. Dascălii care doresc să participe la congres se pot înscrie la adresa de e-mail asociatiainvatatorilor@gmail.com.