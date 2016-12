Zi decisivă la FC Farul

Aplanată pentru moment, după şedinţa de luni seară dintre patronul Giani Nedelcu şi jucători, criza de la FC Farul ar putea lua amploare azi. Conform promisiunilor făcute de conducerea grupării de pe litoral, Cristocea şi compania ar trebuit să încaseze azi restanţele financiare pe lunile iulie şi august, iar săptămîna viitoare să-şi primească şi salariile pe luna septembrie. “La şedinţa din vestiar ni s-a spus că banii se vor da începînd cu ziua de marţi, cînd ni se vor da restanţele pe luna iulie. Nu s-a întîmplat aşa, dar ni s-a promis că toţi banii vor fi plătiţi joi, astfel că am decis să mai aşteptăm. Dacă nu se va rezolva, nu ne antrenăm, pentru că ne-am săturat de promisiuni”, a spus unul dintre jucătorii constănţeni. “Joi se vor rezolva toate problemele. Am dat deja banii la o parte din jucători, la maseuri şi la magazioner şi vom continua plăţile pînă ajungem cu totul la zi. Lucrurile merg în direcţia bună”, a replicat Nedelcu. Printre cei care trebuie să încaseze astăzi o sumă considerabilă se află şi doi dintre jucătorii de bază ai Farului, Vasilică Cristocea şi Adrian Vlas. Cei doi au lipsit de la antrenamentele din ultimele trei zile, acuzînd accidentări, motiv pentru care au făcut un control medical la doctorul Liviu Muja, la Techirghiol.

Rusmir şi-a depus memoriu la FRF

Neplătit în ultimele trei luni, Dejan Rusmir şi-a depus memoriu la Federaţia Română de Fotbal (FRF) pentru a deveni liber de contract. Mijlocaşul sîrb, care are unul dintre cele mai mari contracte de la FC Farul, este o ofertat de o echipă din prima ligă şi speră ca în scurt timp să plece pe gratis de la Constanţa. De altfel, el nu a jucat la Botoşani, conducerea clubului constănţean explicînd că nu are drept de joc, întrucît FRF l-a suspendat pînă va plăti o datorie către impresarul Traian Gherghişan. În schimb, acesta a anunţat că litigiul cu Rusmir a fost încheiat pe cale amiabilă şi nu ştie de ce s-a ajuns la această decizie. “A fost o chestie minoră, pe care am rezolvat-o pe cale amiabilă. Poate că s-a trimis vreo hîrtie de la federaţie pe adresa clubului, dar problema a fost rezolvată şi nu ştiu de ce nu a jucat la Botoşani”, a spus Gherghişan.

Altfel, amînarea jocului din etapa a 9-a a Ligii a II-a, cu Cetate Suceava, i-a permis antrenorului Marius Şumudică să trimită un contingent important la echipa secundă, care va evolua mîine, în Liga a III-a. Astfel, opt jucători, Buzea, Păcuraru, Leu, Soare, Mansur, Liviu Mihai II, Mendy şi Bubuleandră, vor întări formaţia pregătită de Cristian Cămui în partida cu Viitorul Ianca.